Binance\'ten milyarlarca dolarlık çıkış

Binance'in verilerine göre, 1 Kasım'da Türkiye saatiyle 09.00 ile 18.30 arasında kullanıcılar platformdan 4 milyar 649 milyon dolar çekti. Aynı dönemde borsaya 1 milyar 10 milyon dolar yatırıldı. Girişler düşüldüğünde net çıkış yaklaşık 3 milyar 640 milyon dolar oldu.

Bu tutar, saldırıda çalınan varlıklardan ayrı olarak, hizmetin açılmasının ardından müşterilerin yaptığı işlemleri gösteriyor. Toplam çekim ile net çıkış arasındaki farkı, aynı saatlerde platforma yatırılan para oluşturuyor.

İLK AŞAMADA ÇEKİMLER YENİDEN AÇILDI

Çekim işlemleri Türkiye saatiyle 09.00'da kademeli olarak başladı. Binance, ilk aşamaya dahil edilen 15 ağ ve varlığın tamamında işlemlerin 15.36 itibarıyla yeniden açıldığını bildirdi.

Şirkete göre, hizmetin başlamasıyla hızlanan çekimler daha sonra azalarak dengelenmeye başladı. Para yatırma işlemlerinin de yüksek hacimde sürdüğü belirtildi. Bu değerlendirme, borsanın ilk açılış dönemine ilişkin açıklamasına dayanıyor.

İlk aşamanın tamamlanması, bütün ağlarda çekimlerin açıldığı anlamına gelmiyor. Binance, kalan ağ ve varlıklar için testlerin sürdüğünü, sonraki aşamanın ayrıntılarını ayrıca paylaşacağını açıkladı.

BINANCE YENİ REZERV RAPORU HAZIRLIYOR

Binance, net çıkışın 171 milyar dolarlık toplam müşteri varlığının yaklaşık yüzde 2,1'ine karşılık geldiğini belirtti. Ancak bu karşılaştırmanın dayanağı, 28 Ekim tarihli rezerv kanıtı verisi. Dolayısıyla söz konusu büyüklük, çekimlerin ardından kalan güncel varlık tutarını göstermiyor.

Şirket, yeni rezerv raporu için 31 Ekim'de Türkiye saatiyle 03.00 itibarıyla kayıt alındığını ve doğrulama hesaplamalarının başlatıldığını da duyurdu. Binance'in açıklamasına göre güncellenmiş raporun 2 Kasım'da rezerv kanıtı sayfasında yayımlanması bekleniyor.