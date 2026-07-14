Birleşik Krallık kripto vergilerini değiştiriyor - Son Dakika
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Birleşik Krallık kripto vergilerini değiştiriyor

Birleşik Krallık kripto vergilerini değiştiriyor
14.07.2026 18:00
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Birleşik Krallık vergi idaresi HMRC, kripto varlık borç verme ve likidite havuzu düzenlemelerini içeren belirli işlemleri kazanç yok zarar yok esasıyla değerlendirecek. Böylece Sermaye Kazancı Vergisi, kullanıcı altındaki kripto parayı ekonomik olarak elden çıkarana kadar ertelenecek.

Yayımlanan düzenleme 6 Nisan 2027'de yürürlüğe girecek ve kripto varlık borç verme ile likidite havuzu düzenlemelerine giren bireyleri ve mütevellileri kapsayacak.

Hükümetin politika belgesine göre değişiklik, bu tür işlemler yapan yaklaşık 700 bin kişiyi etkileyecek. HMRC, kullanıcıların daha anlaşılır bir çerçeveden yararlanacağını belirtti.

DÜZENLEME ÜÇ FARKLI SENARYOYU KAPSIYOR

Yeni kurallar üç durumu ele alıyor. Yatırılanlarla aynı türden kripto varlıklar karşılığında tek bir kripto borç verme düzenlemesindeki bir payın alınması ya da elden çıkarılması, kazanç yok zarar yok esasıyla değerlendirilecek. Borçlanma düzenlemelerinde ödünç alınan kripto varlıklar, borçlanma anındaki piyasa değeriyle edinilmiş sayılacak ve teminat, Sermaye Kazancı Vergisi açısından dikkate alınmayacak.

Akıllı sözleşmeler üzerinden işleyen likidite havuzları yani otomatik piyasa yapıcılığı düzenlemelerinde ise aynı tür kripto varlık karşılığında pay edinen kullanıcı, kazanç yok zarar yok esasıyla vergilendirilecek. Çıkışta bu yaklaşım, kullanıcının başlangıçta yatırdığı miktarın aynısını aldığı ölçüde geçerli olacak. Yatırılan ile alınan arasındaki herhangi bir fark ise bu farka dayalı bir kazanç ya da zarar doğuracak. HMRC, değişikliğin vergi uygulamasını bu düzenlemelerin ekonomik gerçekliğine daha çok yaklaştırdığını ve kazanç ile zararı yalnızca ekonomik bir elden çıkarma gerçekleştiğinde tanıdığını açıkladı.

DEĞİŞİKLİK 2022 REHBERİNİN YARATTIĞI SORUNU ÇÖZÜYOR

Düzenleme, HMRC'nin kendi 2022 tarihli rehberinden kaynaklanan sorunları gideriyor. Vergi idaresine göre paydaşlar, önceki yorumun orantısız bir idari yük yarattığına dikkat çekmişti. Konuya ilişkin görüş toplama süreci Temmuz-Ağustos 2022'de yürütülmüş, ardından 27 Nisan ile 22 Haziran 2023 arasında bir istişare süreci işletilmişti. HMRC yanıtların özetini 2025 bütçesinde yayımlamış ve yaklaşımını o dönem ortaya koymuştu.

Birleşik Krallık'ın mevcut vergi rejimi kriptoyu bir yatırım varlığı olarak görüyor. Satış, takas ya da harcama, Sermaye Kazancı Vergisi açısından bir elden çıkarma sayılıyor ve bu vergi temel dilimde yüzde 18, üst dilimde yüzde 24 olarak uygulanıyor. Yeni düzenleme, belirli borç verme ve likidite havuzu işlemlerinde bu elden çıkarma uygulamasını değiştiriyor. Belgeye göre nihai maliyet hesabı Bütçe Sorumluluğu Ofisi'nin incelemesine tabi olacak ve ileriki bir mali dönemde açıklanacak. HMRC, düzenlemenin kayda değer bir makroekonomik etki yaratmasını beklemediğini belirtti.

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