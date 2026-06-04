Bitcoin 60 bin dolar seviyesini test edebilir

Bitcoin, daha önce 72.000 ve 68.000 dolar seviyelerini de kaybetmişti. Son düşüşle birlikte 64.000 ve ardından 63.000 dolar desteğinin kırılması kısa vadeli trende satıcıların hâkimiyetini pekiştirdi. Piyasa verilerine göre Bitcoin yayım sırasında yaklaşık 63.753 dolar seviyesinde işlem gördü, yüzde 5'e yakın geriledi ve 24 saatlik düşük 61.557 dolar olarak gerçekleşti. Son bir haftada Bitcoin yüzde 16 değer kaybetti. Piyasa analistlerine göre 11 Mayıs'tan bu yana toplam piyasa değerinden yaklaşık 400 milyar dolar silindi.

Türev piyasalardaki tasfiyeler spot fiyat üzerindeki baskıyı artırdı. Coinglass verilerine göre 24 saatte 1,6 milyar dolar değerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Zorla gerçekleştirilen satışlar, normal spot satışlara ek baskı katarak fiyatı daha da aşağı çekti. ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar ile ateşkes görüşmelerinin tıkanması da geniş kapsamlı risk iştahını zayıflattı.

ANALİSTLER BİTCOİN KRİTİK SEVİYELERDE DİYOR

Analistler 60.000, 55.000 ve 50.000 dolar seviyelerini yakından izliyor. Captain Faibik, Bitcoin'in sekiz yıllık kritik bir trend çizgisinin hemen üzerinde bulunduğunu belirtti. Boğaların bu bölgeyi savunarak taban oluşturması halinde uzun vadeli bir yükseliş sürecinin erken işaretlerine tanıklık edilebileceğini söyleyen analist, güçlü bir toparlanma öncesinde Bitcoin'in 54.000 ile 55.000 dolar aralığını kısa süreliğine test edebileceğini de uyardı.

Ali Charts, 72.000 doların kırılmasıyla Bitcoin'in kırılgan bir konuma düştüğünü belirtti. MVRV fiyatlandırma bantlarına göre bir sonraki büyük destek bölgesini 50.000 ile 54.000 dolar arasında gördüğünü söyledi. CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju ise yatırımcıların ortalama maliyet tabanının yaklaşık 53.000 dolar düzeyinde bulunduğuna dikkat çekerek mevcut dağıtım fazının büyük çaplı el değiştirmeye işaret ettiğini savundu.

Teknik göstergeler de zayıf seyretmeye devam ediyor. Bitcoin'in RSI değeri 18,69'a geriledi ve aşırı satım bölgesine yerleşti. Bu okuma kendi başına dönüşü doğrulamıyor. Güçlü bir toparlanma sinyali için RSI'nin 30, ardından 50 bölgesine çıkması gerekiyor. MACD da satış sinyalini koruyor. Binance'in CVD onay skoru dört aylık zirveye ulaşarak son düşüşün aktif satıcı katılımıyla gerçekleştiğini teyit ediyor. 60.000 doların kırılması halinde odak 55.000 ve 50.000 dolar seviyelerine kayabilir.