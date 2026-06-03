Bitcoin 66 bin doların altına geriledi

Bitcoin, Çarşamba sabahı erken işlemlerde 65.385 dolara kadar gerileyerek Mart sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü. Günlük kayıp yüzde 7'ye yaklaşırken düşüş dokuz haftalık destek bölgesinin kırılmasıyla hızlandı.

Bitcoin'in Salı günü 4.500 dolardan fazla değer kaybettiği ve bunun 5 Şubat'tan bu yana en sert günlük düşüş olduğu aktarıldı. Piyasa verilerine göre satış dalgası yalnızca Bitcoin'i değil Ether başta olmak üzere büyük kripto varlıkları da baskıladı.

Bitrue Research Institute araştırma lideri Andri Fauzan Adziima, düşüşte İran haberlerinden çok kaldıraçlı tasfiyeler, ETF çıkışları ve teknik kırılmanın öne çıktığını belirtti. Adziima'ya göre jeopolitik gerilim, bu baskının yarattığı korkuyu büyüttü.

TASFİYE DALGASI PİYASAYI ZORLADI

Son 24 saatte yaklaşık 277.000 traderın tasfiye edildiği ve toplam tasfiye tutarının 1,83 milyar dolar civarına çıktığı aktarıldı. Tasfiyelerin yüzde 90'dan fazlasının uzun pozisyonlardan oluştuğu, en yoğun kapanışların Bitcoin ve Ether işlemlerinde görüldüğü belirtildi.

Kripto piyasasının toplam değerinden yaklaşık 150 milyar dolar silinirken, ABD Merkez Komutanlığı da 2 Haziran 2026 tarihli açıklamasında İran kaynaklı füze ve dron saldırılarının engellendiğini duyurdu. Komutanlık, Qeshm Adası'ndaki bir askeri yer kontrol istasyonuna meşru müdafaa saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada İran'ın Kuveyt'e iki, Bahreyn'e üç balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hedeflerine ulaşamadığı belirtildi. ABD ve Bahreyn hava savunma güçlerinin Bahreyn'e yönelen füzeleri engellediği ABD personelinin zarar görmediği ifade edildi.

Gerilim, ABD ile İran arasında iki aylık ateşkes süreci devam ederken geldi. ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasındaki görüşmelerin kesildiği yönündeki haberlerin yanlış olduğunu savundu. İran basınında ise Tahran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırıları durana kadar ABD ile görüşmeleri askıya alacağına dair haberler yer aldı.

Adziima, Bitcoin'de kısa vadede dalgalı bir yatay seyrin öne çıkabileceğini ve asıl destek bölgesinin 64.000 ila 65.000 dolar aralığında bulunduğunu belirtti. Bu nedenle piyasada izlenecek ilk seviye 64.000 dolar desteği olacak.