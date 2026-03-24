Bitcoin 70 bin seviyesini korurken altcoinlerde çift haneli yükseliş
Bitcoin 70 bin seviyesini korurken altcoinlerde çift haneli yükseliş

24.03.2026 15:23
Bitcoin yeniden 70.000 doların üzerine çıktı. ABD-İran gerilimine bağlı dalgalanmanın ardından gelen toparlanma büyük altcoinlere de yayılırken toplam kripto para piyasa değeri yaklaşık 100 milyar dolar arttı.

Gün içinde 68.000 doların altına kısa süreli gerileyen Bitcoin, 72.000 dolara doğru yükseldi ve 71.000 dolar civarında denge buldu. Piyasa verilerine göre Bitcoin hakimiyeti yüzde 56,7 seviyesinde, toplam piyasa değeri ise 2,51 trilyon dolar civarında ölçüldü.

Dalgalanmanın arka planında ABD- İran ilişkilerine dair çelişkili sinyaller yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump verimli görüşmeler yapıldığını belirtirken İranlı yetkililer herhangi bir müzakerenin gerçekleştiğini reddetti. Bu belirsizlik küresel piyasalarda risk varlıklarındaki oynaklığı artırdı.

KRİPTO PİYASASINA BİR GÜNDE 100 MİLYAR DOLAR GİRDİ

Ethereum (ETH) son 24 saatte Bitcoin'in önüne geçerek 2.150 doların üzerinde işlem gördü. Ethereum'un toplam piyasa değerindeki payı yüzde 10,4'e yükseldi. Solana da 90 doları aşarak geniş çaplı toparlanmaya katıldı. Bitcoin'in 70.000 dolar üzerinde tutunmasının ardından yatırımcıların daha yüksek riskli varlıklara yöneldiği gözlendi.

Yapay zeka ve altyapı odaklı tokenler arasında Bittensor çift haneli günlük artışla 300 doların üzerine çıktı. Aptos ve Fetch.ai de gün içinde yüzde 10'u aşan kazanımlar kaydetti. Render ve LayerZero da yukarı yönlü harekete eşlik etti.

Toparlanmaya tüm tokenler katılmadı. Siren kısa süre önce ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden sert geri çekilmeyle 1,04 dolara geriledi. Küçük ölçekli tokenlerde kâr satışlarının sürdüğü görüldü.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:11
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:45:47.
