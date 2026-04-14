Bitcoin 74 bin dolar üzerinde seyrederken ETF\'lerden rekor çıkış

Çıkışların 229 milyon dolarlık bölümü Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund'ından (FBTC) kaynaklandı. Bitcoin'in yaklaşık yüzde 5 yükselerek dört haftanın zirvesi olan 75.000 dolara yaklaştığı bir seansta yaşanan bu çıkış, fonların geneline yayılmak yerine belirli birkaç fonda yoğunlaştı. Genel piyasa duyarlılığının olumsuz kalmaya devam ettiği ortamda bazı analistler Bitcoin'in kalıcı bir yükseliş yaşamadan önce 50.000 dolara gerileyebileceğini öngörüyor.

Buna karşın BlackRock, pazartesi günü yaklaşık 35 milyon dolar giriş kaydederek dört günlük giriş serisini sürdürdü. Bu dönemdeki toplam girişi 482 milyon dolara ulaştı. Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF'si (MSBT) de olumlu seyreden fonlar arasında yer aldı. 8 Nisan'da işleme açılan fon, dört günde yaklaşık 68 milyon dolar topladı.

Pazartesi seans çıkışlarıyla birlikte spot Bitcoin ETF'leri yılbaşından bu yana yaklaşık 160 milyon dolar net çıkışla tekrar negatif bölgeye döndü.

ETH VE XRP ETF'LERİ KAZANÇTA KORKU ENDEKSİ AŞIRI KORKUDA

Altcoin fonları haftaya olumlu başladı. Spot Ethereum ETF'leri pazartesi günü 9,4 milyon dolar giriş kaydederek üç günlük giriş serisini korudu. Bu dönemdeki toplam giriş yaklaşık 160 milyon dolara ulaştı. XRP fonları 1,5 milyon dolar giriş sağlarken Solana fonlarına herhangi bir giriş olmadı.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, salı günü 19 Mart'tan bu yana ilk kez 20 seviyesinin üzerine çıkarak 21'e yükseldi. BTC fiyatının yukarı yönlü hareketine eşlik eden bu toparlanmaya karşın endeks "aşırı korku" bölgesinde kalmaya devam ediyor.

CryptoQuant analistlerine göre daha sağlıklı temel koşulların oluşmaya başlamasına karşın kalıcı bir yükseliş, taze sermayenin türev piyasalara geri dönüşünü ve açık pozisyon hacminin artışını gerektiriyor.