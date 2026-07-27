Bitcoin ABD-İran ateşkesiyle yeniden 65 bin doları geçti - Son Dakika
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Bitcoin ABD-İran ateşkesiyle yeniden 65 bin doları geçti

Bitcoin ABD-İran ateşkesiyle yeniden 65 bin doları geçti
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Bitcoin, ABD ile İran'ın karşılıklı ateşi durdurmasının ardından yeniden 65 bin doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki düşüş risk iştahını canlandırırken Ethereum, Bitcoin'den daha güçlü bir performans sergileyerek olası bir altcoin dönüşüne işaret etti.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,2 yükselerek 65.256 dolara çıktı. Ethereum yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 1.950 dolara yaklaştı. Solana ve XRP dahil ilk 10 içindeki diğer tokenler de yüzde 1 ile yüzde 2 arasında yükseliş yaptı.

Emtia ve borsa tarafında da risk iştahı öne çıktı. Amerikan tipi ham petrole bağlı vadeli işlemler bugün yaklaşık yüzde 5 düşüşle 85 dolar civarına geriledi. Nasdaq ve S&P 500 vadelileri yüzde yarım yükselirken döviz piyasasında Avustralya doları ve euro, ABD doları karşısında değer kazandı.

ATEŞKES İKİNCİ GÜNÜNE GİRDİ

ABD ve İran, birbirlerine yönelik askeri saldırıları üst üste ikinci gün de durdurarak diplomatik bir açılıma alan yarattı. Şubat ayı sonunda başlayan savaş, ikinci çeyrekte kırılgan bir ateşkese girmiş, fakat bu süreç kısa sürede bozulmuştu. Aktarılan bilgilere göre İran, ABD hava saldırılarını durdurduğu sürece kendisinin de saldırılara ara vermeyi sürdüreceğini bildirdi. Bu adım, yeni bir barış sürecinin kırılgan başlangıcı olarak okundu.

Petroldeki gerileme enflasyon endişelerini bir miktar hafifletti. Brent tipi ham petrol yüzde 4,7 düşüşle 92,19 dolara indi. Yatırımcıların gözü ise şimdi 28-29 Temmuz'daki Federal Rezerv toplantısında. Piyasalar, 25 baz puanlık bir faiz artışına yüzde 36,3 olasılık veriyor.

ANALİSTLER OLASI ALTCOIN ROTASYONUNU TARTIŞIYOR

Hindistan merkezli Giottus borsasının CEO'su Vikram Subburaj, fiyatların makroekonomik gelişmelere de tepki verdiğini belirtti. Subburaj'a göre Ethereum'un yüzde 3'ü aşan yükselişi, alternatif kripto paralara doğru bir miktar rotasyon olduğunu gösteriyor. Yönetici, Bitcoin'in piyasa hakimiyetinin yüzde 58,6 seviyesinde bulunmasının ise bunun henüz geniş tabanlı bir altcoin eğilimi olmadığına işaret ettiğini ekledi.

Bazı gözlemciler Bitcoin'in dört yıllık döngülerine odaklanmayı sürdürdü ve fiyatların bir sonraki büyük boğa koşusu öncesinde dip yapıyor olabileceğini savundu. Analiz şirketi Alphractal'ın kurucusu ve CEO'su Joao Wedson, sosyal medya paylaşımında her Bitcoin yarılanması ile ardından gelen ayı piyasasının dibi arasındaki sürenin yaklaşık 900 gün olduğunu belirtti. Wedson'a göre mevcut döngü şimdiden 827'nci güne ulaştı. Yöneticiye göre bu örüntüye dayanarak Bitcoin'in halihazırda fiyat dibini oluşturduğu ve nihai dibin önümüzdeki iki ay içinde bir noktada şekillenebileceği söylenebilir.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ABD-İran ateşkesiyle yeniden 65 bin doları geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin ABD-İran ateşkesiyle yeniden 65 bin doları geçti - Son Dakika
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