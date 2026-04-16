Bitcoin araştırmacıları kuantum riskine karşı eski imzaları kaldırmayı önerdi

Öneri iki aşamalı bir geçiş içeriyor. İlk aşamada fonları kuantuma açık adres türlerine göndermeye çalışan yeni işlemlerin bloke edilmesi planlanıyor. İkinci aşamada ise mevcut ECDSA ve Schnorr imzalarına dayanan işlemlerin tamamen geçersiz sayılması hedefleniyor. Kuantuma dayanıklı alternatiflere taşınmayan fonlar bu durumda fiilen dondurulmuş olacak.

Önerinin yazarlarına göre dolaşımdaki Bitcoin'lerin üçte birinden fazlası, genel anahtarları zincir üzerinde açık biçimde görünen adresler barındırıyor. P2PK (pay-to-public-key – açık anahtar karması ile ödeme) adresleri bu açıdan özellikle risk altında. Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarı bu genel anahtarlardan özel anahtarları türeterek fonlara el koyabilir. Yazarlar, çalınan fonların tespiti zorlaştırmak amacıyla gecikmeli olarak hareket ettirilebileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.

Taslak, geçiş için birkaç yıllık bir pencere tanımlıyor. Bu süre zarfında cüzdanların, borsaların ve saklama hizmeti sağlayıcıların güncelleme yapması hedefleniyor. Kaybedilme riski taşıyan fonlar için olası bir kurtarma mekanizması da tartışmada. Kurtarma cümlesine (Seed phrase) bağlı sıfır bilgi ispatlarının bu mekanizmanın temeli olabileceği öngörülüyor.

GOOGLE'IN UYARISININ ARDINDAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

BIP-361, Bitcoin ekosisteminde kuantum tehdidinin aciliyeti üzerine giderek derinleşen bir tartışmanın ortasına düşüyor. Mart ayında Google, pratik kuantum saldırılarının önceki tahminlere göre çok daha erken, 2029 gibi bir tarihte gerçekleşebileceğini öne sürmüştü. Bu açıklama Bitcoin'in uzun vadeli güvenlik modeli üzerine yeni bir tartışma dalgası başlattı.

Tartışmada konumlar belirgin biçimde ayrışıyor. Bernstein analistleri konuyu olağan bir yükseltme döngüsü olarak değerlendiriyor. Strategy'nin icra başkanı Michael Saylor da ağın uyum sağlamaya yeterli zamanı olduğunu savunarak kaygıları abartılmış buluyor.

Teknik cephede de fikir birliği yok. Geçen hafta bir StarkWare araştırmacısı, yazılımsal çatal gerektirmeyen alternatif bir kuantum güvenli işlem yolu önerdi. Bitcoin'in protokol değişikliklerinde yavaş hareket ettiği ve merkezi olmayan paydaşlar arasında uzlaşının yıllar aldığı da bağlam olarak öne çıkıyor.