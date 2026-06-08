Bitcoin aşırı satım sonrası toparlanıyor - Son Dakika
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Bitcoin aşırı satım sonrası toparlanıyor

Bitcoin aşırı satım sonrası toparlanıyor
08.06.2026 14:50
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Bitcoin, geçen haftaki ve dün geceki sert düşüşün ardından yüzde 3 yükselip 63 bin doların üzerine çıktı. Analistler bunu aşırı satım sonrası bir tepki yükselişi olarak yorumladı. Aynı saatlerde Güney Kore endeksi KOSPI pazartesi açılışında yüzde 8 düşerek devre kesiciyi tetikledi.

Bir haftaya yayılan düşüşün ardından Bitcoin, Ethereum ve genel kripto para piyasası pazar gecesi geç saatlerde toparlandı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak 63.168 dolara yükseldi. Ethereum (ETH) yüzde 6,5 artışla 1.687 dolara, Solana (SOL) yüzde 4,7 yükselişle 66,3 dolara çıktı. Analistler bu hareketi aşırı satım sonrası klasik bir tepki yükselişi olarak tanımladı.

Presto Research'ten analist Min Jung, "Bitcoin'in bu sabahki yaklaşık yüzde 5'lik toparlanması, geçen haftaki sert satışın ardından piyasanın aşırı satıma geçmesiyle kısmen açıklanabilir." ifadesini kullandı. Jung, bugünkü yükselişe rağmen Bitcoin'in geçen haftaya göre hâlâ yaklaşık yüzde 15 ekside olduğunu ve birçok riskli varlığın gerisinde kaldığını vurguladı. Ona göre bu durum, olumsuz haberlerin büyük bölümünün hafta sonu boyunca zaten fiyatlara yansıdığına işaret ediyor.

Bitcoin geçen hafta, üst üste gelen olumsuz gelişmeler nedeniyle iki ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine inmişti. Kripto para spot borsa yatırım fonlarından çıkışlar, Strategy'nin "asla satmama" söylemine rağmen gerçekleştirdiği Bitcoin satışı ve ABD ile İran arasındaki süregelen gerilim bu baskının başlıca nedenleri arasında yer aldı. Toparlanmayla aynı günlerde Strategy başkanı Michael Saylor, sosyal medya hesabından yeni bir Bitcoin alımına işaret eden "Daha fazla nokta eklemek için iyi bir zaman." paylaşımını yaptı.

KOSPI YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Bitcoin'deki toparlanma, Güney Kore borsasındaki sert düşüşle aynı döneme denk geldi. Son haftalarda teknoloji öncülüğünde yükselen KOSPI, pazartesi açılışının ardından yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek devre kesiciyi tetikledi ve işlemler durduruldu. Düşüşe çip üreticilerindeki satış dalgası öncülük etti. Samsung yüzde 7,3, SK Hynix yüzde 4 geriledi. BTSE operasyon direktörü Jeff Mei, yatırımcıların uzayan ABD-İran çatışması riski, yüksek petrol fiyatları ve faiz artırımı beklentisiyle teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını azaltıyor olabileceğini belirtti.

Zeus Research analisti Dominick John, "KOSPI'nin çöküşü Bitcoin'in toparlanmasına yol açmadı, ancak aynı makro güçlerin risk piyasalarını yönlendirdiğini gösteriyor." dedi. John'a göre hisse senetleri korkuyu fiyatlarken Bitcoin, derin bir aşırı satım zemininden, kısa pozisyon kapatma alımlarından ve kurumsal iyimserliğin yeniden artmasından yararlandı. Güney Kore'nin bireysel yatırımcı ağırlıklı hisse ve kripto piyasaları arasındaki yapısal örtüşme bir sermaye göçü ihtimalini akla getirse de analistler bunu olası görmüyor. Pazartesi sabahı diğer Asya borsaları da değer kaybetti. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 4, Tayvan'ın TAIEX endeksi yüzde 4,25, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1 geriledi.

MAKRO VE JEOPOLİTİK BASKI SÜRÜYOR

Analistlere göre dijital varlıklar, geleneksel hisse senetleriyle aynı makroekonomik rüzgârlara maruz kalıyor. Nisan verilerinde ABD'de açık iş ilanlarının yaklaşık iki yılın en yüksek düzeyine çıkması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi. Jeopolitik cephede ise İran'ın hafta sonu İsrail'e balistik füze fırlatması, İsrail'in karşı hava saldırılarını tetikledi ve ABD'nin diplomatik girişimlerini sekteye uğrattı.

John, Bitcoin'in 60 bin dolar desteğinin üzerinde kalmasının ana yükseliş yapısını koruduğunu belirtti. Aynı analist, asıl riskin dışsal olduğunu, artan jeopolitik gerilim veya makro koşullardaki zayıflamanın güçlü destekleri bile hızla baskılayıp piyasa duyarlılığını değiştirebileceğini vurguladı.

Kripto Para, Güney Kore, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin aşırı satım sonrası toparlanıyor - Son Dakika

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