Bitcoin devi Strategy alımlarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Bitcoin devi Strategy alımlarına devam ediyor

Bitcoin devi Strategy alımlarına devam ediyor
18.08.2025 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin rezerv devi Strategy, 51,4 milyon dolara 430 Bitcoin satın alarak toplam varlığını 629.376 Bitcoin'e çıkardı. Michael Saylor'ın şirketi beş yıllık birikim stratejisiyle 72,4 milyar dolar değerinde kripto para portföyüne ulaştı. Şirketin kâğıt kazancı 26,2 milyar doları bulurken Bitcoin arzının yüzde üçüne yaklaşıyor.

Strategy'nin son Bitcoin alımı, piyasa temelli büyüme stratejisinin ne kadar etkili çalıştığını ortaya koyuyor. Ortalama 119.666 dolar fiyatla gerçekleştirilen satın alım işlemi hamlesi, şirketin net aktif değer temelli finansman sistemi (mNAV) üzerinden finansman sağlama stratejisinin devamı niteliğinde.

Strategy Bitcoin Varlıklarını 629 Bin Seviyesine Çıkardı

Wall Street analistlerinin övgüyle karşıladığı bu model, Strategy'yi dünyanın en büyük halka açık Bitcoin sahibi konumunda tutuyor. Michael Saylor'ın liderlik yaptığı bu yaklaşım, diğer kurumsal yatırımcılar için örnek teşkil ediyor.

Şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçları, Bitcoin varlıklarındaki değer artışının gücünü gösteriyor. 10 milyar dolar net gelir ve 14,03 milyar dolar faaliyet geliri ile rekor kıran bir performans sergiledi.

Bu başarı, büyük ölçüde portföyündeki Bitcoin artışlarından kaynaklandı. Yenilenen ABD finansal raporlama düzenlemeleri, şirketlerin dijital varlıkları gerçeğe uygun değerde taşımalarına olanak tanıyor.

Strategy'nin finansman makinesi, güçlü kazanç ortamıyla doğrudan beslenmeye devam ediyor. Analistler, firmanın mNAV odaklı ihraç modelini "sermaye hassasiyeti" olarak nitelendirirken, bu sistemin etkinliğini övüyorlar.

Kurumsal Bitcoin trendi hızla genişlerken, Strategy açık ara hız belirleyicisi olmaya devam ediyor. MARA, Riot, Galaxy Digital gibi firmalar da benzer yaklaşımları izlerken, Strategy'nin beş yıllık vizyonu başarılı sonuç vermeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin devi Strategy alımlarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 18:56:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin devi Strategy alımlarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.