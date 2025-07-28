Bitcoin devi Strategy alımlarını askıya aldı

Halka açık dünyanın en büyük Bitcoin yatırımcısı Strategy, düzenli haftalık alım stratejisini ikinci kez kesintiye uğrattı. Şirketin SEC'e sunduğu Form 8-K belgesi, toplam Bitcoin varlığının değişmediğini ve ortalama satın alma fiyatının 71.756 dolar olduğunu gösteriyor.

Strategy 607.770 BTC ile Bekleme Moduna Geçti

Strategy'nin Bitcoin alım molası, şirketin STRC imtiyazlı hisse arzından elde edeceği gelirlerin yatırım planlarına etkisiyle yakından ilişkili görülüyor. Şirket 28 milyon hisseyi 90 dolardan satarak 2,5 milyar doların üzerinde kaynak toplamayı hedefliyor.

Bitcoin hazine devi aynı zamanda aktif piyasa programları altında hiçbir satış gerçekleştirmediğini bildirdi. Şirket adi hisse senedi ATM'de 17,04 milyar dolar, STRK imtiyazlı hisse programında 20,45 milyar dolar, STRF'de 1,88 milyar dolar ve STRD'de 4,18 milyar dolar olmak üzere büyük işlem hacmini müsait olarak bıraktı.

TD Cowen uzmanları, Strategy'nin net varlık değeri priminin haklı olduğunu savunarak şirketin bu primi defalarca daha fazla Bitcoin'e dönüştürdüğünü belirtiyor. Bankacılık kurumu, yaklaşımın son 18 ayda hisse başına BTC miktarını önemli ölçüde artırdığını ve sermayeye erişim açık kaldığı sürece devam edebileceğini vurguluyor.

Strategy yaklaşık 160 halka açık şirketin Bitcoin bilanço çizelgelerini açıkladığı bir ortamda MARA ve Metaplanet gibi isimlerle birlikte hareket ediyor. Bu kompleks toplamda 752.990 BTC'nin üzerinde kripto rezervine sahip olarak varlığın 21 milyon arzının yüzde 4'ünün hemen altında pozisyon alıyor.