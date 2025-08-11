Bitcoin devi Strategy CEO\'su Ethereum rekabetinden korkmuyor

Bitcoin savunuculuğuyla tanınan Michael Saylor, kripto pazarındaki çeşitlenme eğilimlerini fırsat olarak değerlendirdi. Strategy CEO'su, Ethereum hazine şirketlerinin yükselişinin Bitcoin için tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Michael Saylor Ethereum Yükselişini Destekliyor

74,15 milyar dolar değerinde Bitcoin rezerviyle en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy CEO'su, konuşmasında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Saylor, "Kripto ekonomisinin tamamında bir inovasyon patlaması olduğunu düşünüyorum ve genel anlamda dijital varlık alanındaki herkes için iyi." dedi. Sektöre giren yatırımın büyük çoğunluğunun hâlâ Bitcoin'e yöneldiğini vurguladı.

TradingView verilerine göre genel kripto piyasasındaki Bitcoin payını ölçen Bitcoin hakimiyeti, mevcut durumda yüzde 60,18 olarak ölçülüyor.

Son altı ayda Bitcoin tutan şirket sayısının yaklaşık 60'tan 160'a yükseldiğini belirten Saylor, "Bu yüzden Bitcoin'e kesin şekilde odaklandım" açıklamasında bulundu.

BitcoinTreasuries verilerine göre Strategy, 628.791 Bitcoin ile halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin hazinesine sahip. İkinci sıradaki MARA Holdings ise yaklaşık 50.639 BTC tutuyor.

Ethereum tarafında ise kurumsal ilgi artış gösteriyor. Ethereum tutan halka açık şirketler pazarı 11,77 milyar dolara ulaştı. BitMine Immersion Technologies, 3,2 milyar dolar değerinde 833.100 ETH ile öne çıkarken, SharpLink Gaming ve The Ether Machine sırasıyla 2 milyar dolar ve 1,34 milyar dolar değerinde ETH tutuyor.