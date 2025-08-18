Bitcoin devi Strategy'den yeni alım sinyali - Son Dakika
Bitcoin devi Strategy'den yeni alım sinyali

18.08.2025 13:22
Strategy kurucusu Michael Saylor, Bitcoin fiyatının 124.000 dolarlık zirveden 117.000 dolara düşmesiyle birlikte şirketin yeni alım yapacağına işaret etti. 628.946 Bitcoin'e sahip Strategy, 74,2 milyar dolarlık portföyüyle en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda. Şirket yatırımında yüzde 60'ın üzerinde kazanç elde ediyor.

Strategy'nin agresif Bitcoin birikimi stratejisi, piyasadaki volatiliteye rağmen devam ediyor. Şirketin en son alımı geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşti ve 18 milyon dolara 155 Bitcoin edindi. Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından bu yana Strategy, Bitcoin varlıklarını ikiye katlayarak dokuz ayda 376.726 Bitcoin satın aldı.

Strategy Altcoin Trendine Rağmen Bitcoin Alımlarını Sürdürüyor

Michael Saylor, Bitcoin fiyatındaki düşüşü yeni alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Strategy şirketi halihazırda 74 milyar dolar değerinde Bitcoin'i elinde bulunduruyor. Şirket beş yılda hisse değerini yüzde 2.600 artırarak yatırımcıların dikkatini çekti.

SaylorTracker'dan alınan veriler, şirketin Bitcoin yatırımında yüzde 60'ın üzerinde kazançta olduğunu ve 28 milyar doların üzerinde gerçekleşmemiş kazancı temsil ettiğini gösteriyor.

Strategy, yasal zorunluluklar nedeniyle Bitcoin tutamayan kurumsal fonlar ve kripto para saklama işlemi yapmak istemeyen bireysel yatırımcılar için önemli bir Bitcoin yatırımı olmaya devam ediyor.

Saylor yakın zamanda, pazar payı ve yatırımcı ilgisi için rekabet eden altcoin hazine şirketlerinin artan trendinden endişeli olmadığını söyledi. "Alana giren sermayenin büyük çoğunluğunun hala Bitcoin'e aktığını düşünüyorum." dedi.

"Son altı ayda Bitcoin'den yararlanan şirket sayısı yaklaşık 60'tan 160'a çıktı; bu Bitcoin'e yoğunlaştım." diye devam etti. BitcoinTreasuries'e göre Strategy, Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibidir ve 628.946 Bitcoin'lik portföyü, şirketin ilk 10 Bitcoin hazine şirketinin toplamından daha fazla Bitcoin biriktirdiği anlamına geliyor.

