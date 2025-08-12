Bitcoin devinden 18 milyon dolarlık BTC hamlesi

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, 18 milyon dolar karşılığında 155 Bitcoin daha satın alarak toplam varlığını 628.946 BTC'ye çıkardı. Şirketin Bitcoin rezervleri artık toplam arzın yüzde 3'üne denk geliyor ve teorik olarak 30 milyar dolarlık kazanç sağladı. STRF ve STRC tercihli hisse satışlarından elde edilen fonlar alımları finanse etti.

Strategy Bitcoin Rezervini 629 Bin Seviyesine Taşıdı

İlk Bitcoin alımından tam beş yıl sonra Strategy, toplam 46,1 milyar dolar maliyetle Bitcoin başına ortalama 73.288 dolar fiyattan oluşturduğu 628.946 BTC'lik portföyüyle yaklaşık 76 milyar dolarlık varlığa sahip oldu.

Bu muazzam birikim, Bitcoin'in 21 milyon sınırlı arzının yaklaşık yüzde 3'üne denk geliyor ve şirket kayıtlarında 30 milyar dolarlık kazanç elde ettiğini gösteriyor.

Son alımlar, Strategy'nin sürekli tercihli hisse senedi programı kapsamındaki STRF ve STRC satışlarından elde edilen fonlarla gerçekleştirildi. Geçen hafta şirket 115.169 STRF hissesini yaklaşık 13,6 milyon dolara satarken, kalan Bitcoin alımları daha önce tamamlanan 4,2 milyar dolarlık STRC halka arzından sağlanan fonlarla finanse edildi.

STRF, yüzde 10 kümülatif temettü ile dönüştürülemeyen ve Strategy'nin tercihli hisse senetleri arasında en güvenli olanı olarak öne çıkıyor. STRC ise yıllık yüzde 9'da başlayan, aylık ödenen ve 100 dolar nominal değerinin yakınında işlem görmesini sağlamak için ayarlanabilir oranlara sahip yeni değişken oranlı tercihli hisse senedi olarak tanımlanıyor.

Michael Saylor, Strategy'nin Bitcoin izleme platformu üzerinden paylaştığı güncellemede "Bitcoin almayı bırakmazsan, para kazanmayı da bırakmazsın." mesajıyla gelecekteki alımlar konusunda ipucu verdi.

Strategy'nin 112 milyar dolarlık piyasa değeri, Bitcoin net varlık değerine önemli bir primle işlem görmeye devam ederken, şirketin nispeten düşük borç seviyeleri ve 2028'e kadar ödeme yükümlülüğü bulunmaması analistler tarafından olumlu değerlendiriliyor.