Bitcoin devleri kuantum tehdidine karşı güçlerini birleştirdi

Strategy'nin açıklamasına göre kaynak, Bitcoin ağının güvenliği üzerinde çalışan geliştiricileri ve araştırmacıları desteklemeye ayrılacak. Kurucu üyeler arasında BlackRock, Coinbase, Galaxy, Fidelity Digital Assets, Anchorage Digital, ARK Invest, Block ve Blockstream yer alıyor. Grup, Bitcoin sahiplerini, saklama kuruluşlarını, borsaları, altyapı sağlayıcılarını, ödeme şirketlerini ve varlık yöneticilerini bir araya getiriyor.

Konsorsiyumun günlük işleyişi, Bitcoin açık kaynak geliştiricilerini destekleyen kâr amacı gütmeyen kuruluş Brink'in üst yöneticisi Mike Schmidt tarafından gönüllü olarak koordine edilecek. Her üye şirket, kendi sermayesini seçtiği kuruluşlara bağımsız biçimde yönlendirecek.

KONSORSİYUM PROTOKOLE MÜDAHALE ETMEYECEK

Konsorsiyum ilk odak alanı olarak kuantum sonrası kriptografiyi belirledi. Girişime göre güvenilir tahminler, kuantum bilişim yeteneklerinin henüz yıllar uzakta olduğuna işaret ediyor. Bitcoin'i olası uzun vadeli kriptografik risklere hazırlamak ise teknik topluluk için süregelen bir öncelik oluşturuyor. Strategy üst yöneticisi Phong Le, uzun vadeli sahipler olarak Bitcoin'in nesiller boyu güvende kalmasını görmek için her türlü teşvike sahip olduklarını söyledi.

Girişim, Bitcoin protokolünü geliştirmeyecek ya da yönetmeyecek, protokol değişikliklerinde taraf tutmayacak ve geliştiriciler adına konuşmayacak. Protokol geliştirme, ağın merkeziyetsiz açık kaynak topluluğuna bırakılıyor. BlackRock'ın dijital varlıklardan sorumlu küresel başkanı Robert Mitchnick, Bitcoin çekirdek geliştiricilerinin son derece önemli bir iş yaptığını ve şirketin ağın uzun vadeli güvenlik ihtiyaçlarına önemli ek finansman sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

SEKTÖR KUANTUM HAZIRLIĞINI HIZLANDIRIYOR

Konsorsiyumun kuruluşu, şirketlerin ve hükümetlerin kriptografik sistemleri kuantum bilişime hazırlama çabalarını genişlettiği bir döneme denk geldi. Galaxy bu hafta başında kendi Bitcoin Quantum Readiness Initiative girişimini başlatmış, kuantum sonrası kriptografi araçları geliştiren yazılımcılara 5 milyon dolara kadar hibe taahhüt etmişti. Devlet Başkanı Donald Trump ise geçen ay ABD'nin kuantum bilişim yeteneklerini hızlandırmayı amaçlayan iki başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameler Bitcoin'i doğrudan anmıyor, fakat kuantum sonrası kriptografi geliştirmesini geniş bir yüklenici tabanında hızlandırabilir.

Bitcoin'in kuantum güvenliği toplulukta büyüyen bir endişe kaynağı olsa da bir sıçramanın zamanlaması hararetle tartışılıyor. Blockstream üst yöneticisi Adam Back, Kasım 2025'te Bitcoin'in en az 20 ila 40 yıl boyunca anlamlı bir kuantum tehdidiyle karşılaşmayacağını söylemişti. Buna karşılık varlık yöneticisi Bernstein, nisan ayındaki raporunda Bitcoin'in kuantum sonrası güvenlik yükseltmesine hazırlanmak için yaklaşık üç ila beş yılı bulunduğunu belirtmişti. Kuantum sonrası güvenliğe odaklanan girişim Project Eleven, modern şifrelemeyi kırabilecek kuantum bilgisayarların 2030 gibi erken bir tarihte ortaya çıkabileceğini ve belirli koşullarda yaklaşık 6,9 milyon Bitcoin'in risk altına girebileceğini öngörüyor.