Bitcoin ETF devi BlackRock BAE pazarında güçleniyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ETF devi BlackRock BAE pazarında güçleniyor

Bitcoin ETF devi BlackRock BAE pazarında güçleniyor

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi ve spot Bitcoin ETF ihraççısı BlackRock, Abu Dhabi'de ticari lisans alarak BAE'nin kripto dostu ekosistemindeki varlığını güçlendiriyor. Şirket, bölgede yapay zeka altyapısı ve özel piyasalara odaklanarak uzun vadeli bir genişleme planı açıkladı.

18.11.2024 14:17
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BlackRock'ın BAE'deki yatırım planları, Abu Dhabi'nin küresel dijital finans merkezi olma vizyonuyla örtüşüyor. Şirket, Blockdaemon, M2 ve Laser Digital gibi kripto şirketlerine ev sahipliği yapan Abu Dhabi Global Market'te faaliyet lisansı almak için başvuruda bulundu.

BlackRock Abu Dhabi'de Yapay Zeka ve Kripto Ekosistemini Güçlendirecek

BlackRock'ın Orta Doğu yetkilisi Charles Hatami, Abu Dhabi'nin stratejik konumu ve proaktif politikalarının sermaye piyasaları için ideal bir ortam oluşturduğunu vurguladı. Şirketin bu hamlesi, BAE'nin kripto benimseme endeksinde üçüncü sırada yer almasıyla da önemli bir sinerji oluşturuyor.

Bölgedeki yapay zeka (AI) yatırımları da hız kazanıyor. Microsoft'un G42'ye yaptığı 1,6 milyar dolarlık yatırım ve iki yeni AI merkezi kurma planı, Abu Dhabi'nin teknoloji üssü olma hedefini destekliyor.

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si, ABD'deki yatırımcılara Bitcoin erişimi sağlıyor. ETF'nin net varlıkları, 8 Kasım'da 33 milyar doları aşarak şirketin altın ETF'sini geride bıraktı.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF devi BlackRock BAE pazarında güçleniyor - Son Dakika

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