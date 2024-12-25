Bitcoin ETF opsiyonları kurumsal yatırımcılar için yeni bir çağ başlattı

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Bu önemli gelişme, kripto türev piyasasında yeni bir sayfa açtı. Özellikle BlackRock'ın IBIT opsiyonları, önde gelen kripto türev platformu Deribit'e rakip olacak hacimlere ulaşarak dikkat çekti.

Düzenlenmiş Piyasalarda Bitcoin Yatırımı Dönemi Başlıyor

Kurumsal yatırımcılar için spot Bitcoin ETF opsiyonlarının piyasaya sürülmesi, düzenlenmiş menkul kıymetler alanında önemli bir adımı temsil ediyor. Kripto para türev yatırımcısı Gordon Grant, bu gelişmenin önemini vurgulayarak, büyük ölçekli yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesine doğru ilerlemesi sürerken, piyasada yeni dinamikler oluşuyor. Marathon Digital gibi geleneksel satıcı konumundaki madenciler, yüksek fiyatlardan Bitcoin almaya başladı. MicroStrategy'nin altı günde 50.000 BTC satın alması, piyasadaki yeni eğilimi gösteriyor.

ETF opsiyonlarının en önemli etkilerinden biri, Bitcoin'in fiyat oynaklığını etkileme potansiyeli. Grant, başlangıç koşullarının yüksek oynaklığa işaret ettiğini, ancak zamanla likidite sağlayıcıların piyasaya girmesiyle bu durumun değişebileceğini belirtti.

47,5 milyar dolarlık varlığıyla piyasaya liderlik eden iShares Bitcoin Trust, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 3,1:1'lik alım/satım açık pozisyon oranı ve alımlarda yoğunlaşan yüzde 87'lik hacim, piyasadaki yükseliş beklentisini yansıtıyor.