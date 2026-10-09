Bitcoin ETF'lerinde ekim hesabı tersine döndü - Son Dakika
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Bitcoin ETF'lerinde ekim hesabı tersine döndü

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Bitcoin ETF\'lerinde ekim hesabı tersine döndü
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ABD'deki spot Bitcoin fonlarından 7 Ekim'de yaklaşık 485 milyon dolar çekildi. Haziran sonundan bu yana en büyük günlük net çıkış, ekim ayı bilançosunu eksiye çevirdi. Ethereum fonlarında da para çıkışı sürerken iki gruptan bir günde yaklaşık 646 milyon dolar ayrıldı.

Farside Investors verilerine göre, Bitcoin'i doğrudan tutan borsa yatırım fonları 7 Ekim seansını 484,9 milyon dolarlık net çıkışla tamamladı. 25 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük çekiliş, yeni ayın ilk dört işlem gününde biriken 321,6 milyon dolarlık net girişi aştı. Böylece ekim ayının 7'si itibarıyla toplam akış 163,3 milyon dolar eksiye döndü.

Net akış, yatırımcıların fonlara yatırdığı ve fonlardan çektiği para arasındaki farkı gösteriyor. Fiyat hareketlerinin fonların toplam varlık değerine etkisi ise ayrı hesaplanıyor.

EN BÜYÜK ÇIKIŞ BLACKROCK FONUNDA GÖRÜLDÜ

BlackRock'ın IBIT fonundan 207,7 milyon dolar çekildi. Fidelity'nin FBTC fonunda 105,1 milyon dolar, ARK 21Shares'in ARKB fonunda ise 101,7 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Bu üç ürün, günlük toplam çıkışın yaklaşık yüzde 85'ini oluşturdu.

Diğer fonlarda da satış yönlü akış görüldü. Grayscale'in GBTC fonundan 39,3 milyon dolar, Bitwise'ın BITB fonundan 27,6 milyon dolar ve VanEck'in HODL fonundan 3,5 milyon dolar ayrıldı. Farside'ın takip ettiği Bitcoin fonlarının hiçbirinde aynı gün net giriş kaydedilmedi.

ETHEREUM FONLARINDA ÇIKIŞ SERİSİ UZADI

Ethereum fonları aynı seansı 160,9 milyon dolarlık net çıkışla kapattı. BlackRock'ın ETHA fonu 116,1 milyon dolarla en büyük payı alırken, Grayscale'in ETHE fonundan 25,8 milyon dolar çekildi. Bitcoin ve Ethereum ürünlerinden çıkan toplam para 645,8 milyon dolara ulaştı.

29 Eylül'de başlayan net çıkış serisi, 7 Ekim itibarıyla yedi işlem gününe uzadı. Bu dönemde fonlardan yaklaşık 569 milyon dolar ayrıldı. Böylece Bitcoin fonlarında bir günde yoğunlaşan çekilişlere, Ethereum ürünlerinde daha uzun süredir devam eden para çıkışı eşlik etti.

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