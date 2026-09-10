Bitcoin ETF\'lerinde rüzgâr tersine döndü

Onchain Lens'e göre Bitcoin fonları 8 Eylül'de 46,65 milyon dolar, 9 Eylül'de 100,7 milyon dolar net çıkış kaydetti. İki günün toplamı yaklaşık 147,4 milyon dolara ulaştı. SoSoValue ise 9 Eylül'deki net çıkışı 120,2 milyon dolar olarak hesapladı. İki sağlayıcının aynı güne ilişkin verileri yaklaşık 19,5 milyon dolar ayrıştı. SoSoValue'ya göre 9 Eylül'deki çıkışın büyük bölümünü Ark ve 21Shares'in ARKB ürünü oluşturdu. Bu fondan 78 milyon dolar çıktı. Grayscale'in GBTC fonundan 27 milyon, BlackRock'ın IBIT fonundan 20 milyon dolar çıkarken yalnızca Morgan Stanley'nin MSBT fonu 4 milyon dolar net giriş gördü.

Bitcoin fonlarındaki iki günlük çıkış, eylül başındaki güçlü girişlerin ardından geldi. Kripto fonlarının tamamı ise aynı yönde ilerlemedi.

ETHEREUM FONLARINA 35 MİLYON DOLAR GİRDİ

9 Eylül'de Ethereum, XRP ve Solana fonları Bitcoin'in tersine net giriş kaydetti. Ethereum fonları, 8 Eylül'deki 24 milyon dolarlık çıkışın ardından 35 milyon dolar giriş gördü. XRP fonlarına 12 milyon, Solana fonlarına da 12 milyon dolar girdi. Hyperliquid ürünlerinden ise 5 milyon dolar çıktı. SoSoValue'ya göre Grayscale'in mini fonu ile Invesco'nun BTCO'su dışındaki tüm Bitcoin fonları net varlık değerlerinin altında işlem gördü.

ARKB'deki yön değişimi dikkat çekti. Fon, 3 Eylül'de 138 milyon dolar net giriş görmüşken altı gün sonra 78 milyon dolar net çıkış kaydetti.

EYLÜL AKIŞI HÂLÂ ARTIDA

Çıkışlara rağmen eylül ayı akışı pozitif kaldı. Onchain Lens, ay başından bu yana toplam net girişi yaklaşık 622,7 milyon dolar olarak hesaplıyor. Ay güçlü başlamıştı. Spot Bitcoin ürünlerine 3 Eylül'de 731 milyon dolar girmişti. Bu giriş, Bitcoin'in 80 bin doların üzerine çıktığı dönemde kaydedildi.

Bitcoin 9 Eylül'de yeniden 80 bin doların altında kaldı. Akışlardaki dalgalanma, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararı öncesindeki temkinli piyasa görünümüyle aynı döneme denk geldi. ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve Brent petrolün 100 doları aşması da risk iştahını baskıladı. Spot Bitcoin fonlarına kuruluşlarından bu yana sağlanan kümülatif net giriş 55,45 milyar dolara ulaştı. Eylül toplamının pozitif kalması, son iki günlük çıkışın ay içindeki girişleri henüz silmediğini gösteriyor.