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Bitcoin fonlarında BlackRock alarmı

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Bitcoin fonlarında BlackRock alarmı
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Varlık yönetim şirketi BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'sinden art arda dokuz işlem gününde büyük çıkış yaşandı. ABD'deki Bitcoin fonlarından para çekilmesi beş gündür sürerken satış baskısının neredeyse tamamı tek bir fonda toplanıyor.

BlackRock'ın spot Bitcoin (BTC) ETF'si iShares Bitcoin Trust'tan (IBIT) çarşambaya kadarki dokuz işlem gününde 2 milyar doların üzerinde net çıkış oldu. Fondan çarşamba günü çekilen 269,7 milyon dolar, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden çıkan 299,8 milyon doların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturdu.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden beş işlem gününde toplam 1,44 milyar dolar çekildi. Bu tutarın yaklaşık dörtte üçü IBIT'ten çıkarken pazartesiden bu yana fonlardan çekilen 596 milyon doların da neredeyse tamamı aynı fondan geldi.

MORGAN STANLEY FONUNA 51 MİLYON DOLAR GİRİŞ

Grayscale'in Bitcoin fonu GBTC'den de çarşamba günü 39,1 milyon dolar çıktı. Morgan Stanley'nin Bitcoin fonu MSBT ise pazartesi, salı ve çarşamba günleri toplam yaklaşık 51 milyon dolar giriş gördü.

Çıkışlar yatırımcıların fon paylarını geri almasından kaynaklanıyor ve BlackRock'ın kendi Bitcoin'lerini sattığı anlamına gelmiyor. Fonların 2024'teki lansmanından bu yana toplam net girişi yaklaşık 55 milyar dolarda bulunuyor.

BİTCOİN BİR HAFTADA YÜZDE 8,5 GERİLEDİ

Bitcoin son bir haftada yüzde 8,5 değer kaybederek 73 bin dolar civarına indi. Nomura'nın kripto birimi Laser Digital'ın vadeli işlem masası, zayıf spot talebe ve kaldıraçlı alım pozisyonlarındaki büyük tasfiyelere dikkat çekti.

Bir kripto para borsasının analizine göre bu yıl çıkış serileri en az üç gün üst üste net girişle sona erdiğinde Bitcoin sonraki 10 işlem gününde medyan yüzde 6,4 yükseldi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,4 değer kaybeden Bitcoin 72 bin 800 dolardan işlem görüyor.

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