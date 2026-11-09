Bitcoin fonlarında yıllık akış eksiye döndü

Spot Bitcoin ETF'lerinden 2-6 Kasım haftasında 1,28 milyar dolar net çıkış oldu. Fonlar art arda ikinci haftayı eksiyle kapattı. Beş işlem gününden yalnız çarşamba giriş görüldü.

Haftaya 2026 için yaklaşık 368 milyon dolarlık net girişle başlayan 12 fonun yıllık toplamı cuma kapanışında eksi 914,1 milyon dolara indi. Fonlardaki toplam Bitcoin (BTC) değeri de yüzde 2,3 azalarak 95,9 milyar dolara geriledi.

BLACKROCK FONU 1,21 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Çıkışların büyük kısmı BlackRock'ın IBIT fonundan geldi. IBIT haftanın beş işlem gününün hepsinde çıkış gördü ve toplam 1,21 milyar dolar kaybetti. IBIT'in cuma günkü 403 milyon dolarlık çıkışı o günkü toplam çıkışın yaklaşık yüzde 88'ini oluşturdu.

Fidelity'nin FBTC fonu ise haftayı 93,1 milyon dolar girişle kapattı. Fon çarşamba 236,7 milyon dolar çekti. Ertesi gün 199,9 milyon dolarlık çıkışla o günün en çok kaybeden fonu oldu.

Çıkışlar ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerden sonra kripto para ve hisse piyasalarında başlayan satışla aynı döneme geldi. Bitcoin geçen hafta tek günde yüzde 5,6 değer kaybetti. Analistler düşüşü Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu almasına ve yapay zeka harcamalarına dair şüphelere bağladı.

ETHEREUM FONLARINDA ALTINCI EKSİ HAFTA

Spot Ethereum ETF'lerinden de aynı hafta 365,3 milyon dolar çıktı. Böylece fonlarda çıkış altıncı haftaya uzadı. Eylül sonundan bu yana fonlardan yaklaşık 2,02 milyar dolar çekildi.

Ethereum ETF'lerinin yıllık toplamı eksi 405,6 milyon dolarda. Cuma günkü çıkışın yaklaşık yüzde 96'sı BlackRock'ın ETHA fonundan geldi.

ABD'de ekim ayı tüketici fiyat endeksi verisi 10 Kasım salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak.