Bitcoin için çarpıcı tahmin: \'Önce o seviyeye düşecek\'

Patel, 8 Eylül'de X hesabından paylaştığı değerlendirmede Bitcoin'in 82 bin 500 dolardan geri çevrildiğini belirtti. Patel, 83 bin doların altında kaldığı sürece Bitcoin'de düşüş riskinin sürdüğünü savunuyor. Patel'in grafiğinde yaklaşık 57 bin 800 dolardan başlayan toparlanma, 79 bin ile 83 bin dolar arasındaki direnç bölgesine ulaştı. Patel, bu bölgede satış baskısının yeniden artabileceğini belirtti.

PATEL 83 BİN DOLARDA KAPANIŞ VE DESTEK ARIYOR

Patel'e göre 83 bin doların üzerinde günlük kapanışın ardından fiyatın bu seviyeye dönüp destek bulması gerekiyor. Bu koşullar sağlanırsa önce 89 bin ile 91 bin dolar, ardından 97 bin ile 100 bin dolar aralığı hedeflenebilir. Patel, direncin aşılamadığı senaryoda 50 bin ile 65 bin dolar bandına kadar geri çekilme olasılığını da değerlendiriyor.

Patel, trendin yönünü izleyen haftalık Supertrend göstergesinin Kasım 2025'ten bu yana ilk kez yükseliş sinyali verdiğini belirtti. Göstergenin 62 bin ile 65 bin dolar aralığında önemli bir desteğe işaret ettiğini aktardı. Patel, bu olumlu sinyale rağmen yeni bir güçlü yükselişten önce en az yüzde 20 geri çekilme beklediğini söyledi. CoinGecko verilerine göre Bitcoin son 30 günde yüzde 21 değer kazandı. Fiyat, 6 Ekim 2025'teki zirvesinin yaklaşık yüzde 38 altında kalıyor.

DÖNGÜ TEKRARLARSA 300 BİN DOLAR SENARYOSU

Patel, ayrı bir değerlendirmede Bitcoin'in uzun vadesine çok daha iyimser baktı. Patel'in paylaştığı aylık grafik, 2013, 2017, 2021 ve 2025 yıllarındaki döngü zirvelerini karşılaştırıyor. Analiste göre bu tepeler birbirinden yaklaşık 1420 ile 1450 gün arayla ayrılıyor. Patel, bu zirvelerin ardından gelen düşüşleri birikim dönemlerinin izlediğini belirtiyor. Yaklaşık 79 bin dolar bölgesini de 2025 zirvesi sonrasındaki birikim alanı olarak yorumluyor.

Patel, döngünün tekrarlanması halinde Bitcoin'in Ağustos 2029 civarında 300 bin doların üzerinde yeni bir zirveye ulaşabileceğini öngörüyor. Bu senaryo, geçmiş döngülerin yineleneceği varsayımına dayanıyor. Mevcut bir teknik sinyalin doğruladığı fiyat hedefi niteliği taşımıyor.