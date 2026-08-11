Bitcoin için çarpıcı yıl sonu tahmini

Hougan'a göre satıcılar tükendi. Yönetici, "Kötü haberler piyasayı hareket ettirmeyi bıraktığında bu, dibi işaret eder." dedi. Hougan ayrıca kurumların Bitcoin'e maruziyetinin artmaya devam ettiğini savundu.

Hougan'a göre kurumların Bitcoin'e ayırdığı geleneksel yüzde 1'lik portföy payı, fiilen yüzde 4 ile yüzde 5 aralığına yükseldi.

10 BİN BTC TUTAN CÜZDAN SAYISI ALTI AYIN ZİRVESİNDE

Zincir üstü veri firması Santiment'e göre en az 10 bin Bitcoin tutan cüzdanların sayısı altı ayın en yüksek düzeyine çıkarak 90'a ulaştı. Bu rakam, son sekiz haftada altı cüzdanlık net bir artışa, yani yüzde 7,1'lik bir yükselişe denk geliyor.

Buna karşın daha küçük cüzdanlar, ağustos ayında Bitcoin arzındaki paylarını kaybetti. Santiment, küçük cüzdanların arz payındaki düşüşü kısmen Coldcard saldırıları ile CLARITY Yasası'ndaki gecikmelere ilişkin endişelere bağladı. Bu veriler, Bitcoin arzının en büyük cüzdanlarda daha fazla yoğunlaştığına işaret ediyor.

PİYASA YORUMCULARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Yatırımcılar arasında da görüş ayrılığı sürüyor. Kripto yatırımcısı DonAlt, Bitcoin'in büyük bir yükselişe yaklaştığına dair işaretler gördüğünü belirtti. Yatırımcıya göre kripto paranın mevcut direncini aşıp bir sonraki önemli seviyeye ilerlemesi için küçük bir itiş bile yeterli olabilir.

Herkes yükseliş beklemiyor. Deneyimli yatırımcı Peter Brandt daha temkinli bir tutum benimseyerek, bir bahse zorlansaydı düşüş yönünde tercih yapacağını söyledi. Brandt, "Henüz bahse girmedim ancak girseydim düşüş yönünde olurdu." dedi. Brandt, nisan ile haziran arasında oluşan olası bir omuz-baş-omuz formasyonuna dikkat çekti.