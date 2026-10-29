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Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin

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Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin
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Kripto varlık yöneticisi Bitwise, Bitcoin'in 2036'da 1,6 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Şirket, tahminini kurumsal talebin artmasına ve yeni arzın sınırlı kalmasına dayandırıyor. Raporda, büyük fiyat düşüşlerinin yine de yaşanabileceği vurgulanıyor.

Bitwise'ın 2027 yılı için hazırladığı uzun vadeli sermaye piyasası varsayımları, Bitcoin için on yıllık dönemde yıllık bileşik yüzde 34,3 büyüme öngörüyor. Şirketin önceki temel senaryosu 2035 için 1,3 milyon dolardı. Yeni raporla hedef fiyat yükselirken tahminin kapsadığı son yıl da 2036'ya taşındı.

BİTCOİN İÇİN TRİLYON DOLARLIK TALEP BEKLENTİSİ

Şirket, kurumsal yatırımcıların önümüzdeki on yılda portföylerinin yüzde 1 ila yüzde 5'ini Bitcoin'e ayırabileceğini hesaplıyor. Bu varsayım, yaklaşık 1,5 trilyon ila 7 trilyon dolarlık potansiyel talebe karşılık geliyor. Söz konusu tutar, henüz gerçekleşmemiş yatırımlara ilişkin bir tahmin niteliği taşıyor.

Bitwise, bu talep ihtimalini raporda kullanılan değerleme üzerinden yılda yaklaşık 14 milyar dolarlık yeni Bitcoin üretimiyle karşılaştırıyor. Şirketin beklentisi, kurumsal alımların sınırlı yeni arzı aşarak uzun vadede fiyatı desteklemesi yönünde bulunuyor. Ancak on yıllık talep tahmini ile bir yıllık üretim değeri farklı dönemleri kapsıyor.

Yatırım Direktörü Matt Hougan, hedef artışının gerekçeleri arasında düzenlemelerdeki ilerlemeyi, kurumsal benimsemeyi ve altın gibi varlıklara yönelik talebin güçlenmesini sayıyor. Hougan'a göre, son bir yıldaki gelişmeler Bitcoin'in uzun vadeli büyüme beklentisini destekliyor.

Şirketin değerlendirmesinde Bitcoin, gelecek on yılda büyük kurumsal yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayabilecek varlık olarak öne çıkıyor. Aynı çalışmada ABD hisseleri için yıllık yüzde 6,7, özel sermaye yatırımları için yüzde 10,8 getiri tahmin ediliyor. Bu oranların tamamı geleceğe ilişkin model sonuçlarından oluşuyor.

BİTCOİN'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ RİSKİ SÜRÜYOR

Bitwise, kurumsal yatırımcıların payı büyüdükçe Bitcoin'in tarihsel dört yıllık döngüsünün etkisinin zayıflayabileceğini savunuyor. Araştırma Başkanı Ryan Rasmussen, benimsemenin derinleşmesiyle fiyat dalgalanmalarının hafifleyebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte şirket, Bitcoin'in sert geri çekilmeler yaşayabilen oynak bir varlık olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Raporda, Ekim 2025 zirvesinden Haziran 2026 dibine kadar yaşanan yaklaşık yüzde 50'lik düşüş, geçmiş döngülerdeki yüzde 77-86 aralığındaki kayıplarla karşılaştırılıyor. Bitwise, bu farkı piyasanın olgunlaşmasına işaret olarak yorumluyor. Bu değerlendirme, sonraki düşüşlerin mutlaka daha sınırlı olacağı güvencesini vermiyor.

Şirketin uzun vadeli beklentisi açısından öne çıkardığı riskler arasında kuantum bilgisayarlar, yapay zekanın matematik alanında sağlayabileceği ilerlemeler ve düzenleyici yaklaşımın tersine dönmesi bulunuyor. Dolayısıyla 1,6 milyon dolarlık hedef, kurumsal talep ve benimseme varsayımlarına bağlı bir senaryo olarak sunuluyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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