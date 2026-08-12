Bitcoin madencisi Anthropic ile anlaştı

Riot Platforms pazartesi günü yayımladığı açıklamada, Rockdale tesisinden söz konusu kapasiteyi "önde gelen bir yapay zeka" şirketine sağlamak üzere uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Konuya yakın kaynaklara dayanan haberlere göre müşterinin Anthropic olduğu ve anlaşmanın değerinin yaklaşık 9 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Anthropic'in daha önce de benzer bir anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Şirketin 6 Temmuz'da Bitcoin madencisi TeraWulf ile 20 yıllık bir veri merkezi kirası için 19 milyar dolarlık ayrı bir anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

MADENCİLER YAPAY ZEKA ALTYAPISINA YÖNELİYOR

Riot ile yapılan sözleşme, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanına açılan Bitcoin madencileri arasına Riot'u da ekliyor. Aynı yönde adım atan şirketler arasında Bitdeer, CleanSpark, MARA Holdings, Core Scientific, Hut 8 ve IREN de bulunuyor. Piyasa verilerine göre Riot, dünyanın en büyük halka açık Bitcoin madencilik şirketleri arasında yer alıyor.

Bu yöneliş, sektörün kârlılık denklemindeki önemli bir değişimi de yansıtıyor. Araştırma kuruluşu Bernstein, 23 Temmuz tarihli bir raporunda yapay zeka şirketleri ile Bitcoin madencileri arasındaki ortaklıkların, yapay zeka veri merkezlerini kısıtlayan enerji darboğazını aşmak için gerekli olduğunu değerlendirdi.

HİSSE ÖNCE DÜŞTÜ SONRA SIÇRADI

Anlaşmanın yatırımcı tarafındaki yankısı da dikkat çekti. Riot hisseleri pazartesi günü yüzde 5,4 gerilerken seans sonrası işlemlerde yüzde 21'in üzerinde yükseldi. Riot hissesi, yıl başından bu yana yüzde 53'ten fazla değer kazandı.