Bitcoin madencisi Riot Platforms yapay zeka müşterileriyle ilk gelirini raporladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin madencisi Riot Platforms yapay zeka müşterileriyle ilk gelirini raporladı

Bitcoin madencisi Riot Platforms yapay zeka müşterileriyle ilk gelirini raporladı
01.05.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Riot Platforms, ilk çeyrek bilançosunda 33,2 milyon dolarlık veri merkezi geliri raporladı. Şirket, çip üreticisi AMD'nin sözleşmeli kapasitesini 50 megavata çıkarmayı tercih ettiğini açıkladı.

Riot'un toplam geliri çeyrekte 167,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bitcoin madenciliği 111,9 milyon dolarla ana gelir kaynağı olmaya devam etti ancak düşen üretim ve ortalama Bitcoin fiyatları nedeniyle yıllık bazda geriledi. Veri merkezi segmenti toplam gelirin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturarak şirketin yapay zeka ve veri merkezi müşterilerine yöneliminin ilk somut karşılığını verdi.

Şirket çeyrekte 3.778 Bitcoin sattı. Bilançosunda tuttuğu 15.679 Bitcoin'in güncel değeri yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaşıyor. Bu rakam Riot'u halka açık şirketler arasında yedinci büyük Bitcoin sahibi konumuna yerleştiriyor.

AMD KAPASİTESİNİ 50 MEGAVATA ÇIKARDI

AMD, çeyrek içinde opsiyonunu kullanarak kapasitesini 25 megavat artırdı ve toplam sözleşmeli kapasiteyi 50 megavata yükseltti. Anlaşmada 200 megavata kadar ek genişleme opsiyonları hâlâ masada duruyor.

AMD anlaşmasına bağlı 5 megavatlık kapasite çeyrek içinde devreye alındı ve gelir üretmeye başladı. Kalan başlangıç kapasitesinin büyük bölümünün ikinci çeyrekte faaliyete geçmesi bekleniyor.

Veri merkezi gelirinin önemli kısmı düşük marjlı kiracı donanım kurulum hizmetlerinden geldi. Riot bu hizmeti, kiracıya özel ekipmanın maliyet artı kâr bazında temin edilip kurulması olarak tanımlıyor. Tekrarlayan kira gelirleri henüz daha küçük bir pay taşıyor.

RİOT ROCKDALE VE CORSİCANA'DA GENİŞLİYOR

Riot, AMD'nin konuşlandığı amiral gemisi Rockdale tesisini genişletirken Corsicana kampüsünün inşaatını da sürdürüyor. Yöneticiler, Corsicana'nın hem tekli hem çoklu kiracılı yapay zeka ve büyük ölçekli veri merkezi müşterilerine hizmet verebileceğini belirtti.

Şirket bu ay veri merkezi operasyonlarından sorumlu üst düzey yönetici Jonathan Gibbs'in ayrılığını yaşadı. Yerine Google ve TA Digital Group'ta görev yapmış altyapı yöneticisi Adam Black getirildi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisi Riot Platforms yapay zeka müşterileriyle ilk gelirini raporladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu
Yunus polislerinin trafikte Heimlich manevrası hayat kurtardı müdahale anı kamerada Yunus polislerinin trafikte Heimlich manevrası hayat kurtardı; müdahale anı kamerada
Batman’da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
Mali’de savaş şiddetleniyor Türk yapımı İHA’larla böyle avladılar Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
İran’ın başkenti Tahran’da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi

19:06
ABD Başkanı Donald Trump: Gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25’e çıkaracağım
ABD Başkanı Donald Trump: Gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağım
18:20
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 19:20:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Bitcoin madencisi Riot Platforms yapay zeka müşterileriyle ilk gelirini raporladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.