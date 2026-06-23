Bitcoin neden düştü? İşte düşüşün arkasındaki 5 neden - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin neden düştü? İşte düşüşün arkasındaki 5 neden

Bitcoin neden düştü? İşte düşüşün arkasındaki 5 neden
23.06.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, dün 66 bin dolara yakın seviyeden geri dönmesinin ardından yeniden 63 bin doların altına geriledi. Düşüşle birlikte kripto piyasalarında tasfiye edilen pozisyonların toplam değeri 530 milyon doları aşarken son 24 saatte yaklaşık 120 bin yatırımcının pozisyonu silindi.

Hafta sonu 64 bin dolar civarında sakin seyreden Bitcoin, dün 65 bin doların üzerine çıktı. Çok günlük zirvesini 65.500 doların üzerinde gören varlık, hemen ardından satış baskısıyla karşılaştı.

İlerleyen saatlerde düşüş derinleşerek fiyatı 63 bin doların altına çekti. Sert hareket, aşırı kaldıraçlı pozisyonlarda büyük bir tasfiye dalgasını tetikledi.

BİTCOİN'İ AŞAĞI ÇEKEN BEŞ ETKEN

Düşüşün ardında öne çıkan beş etken bulunuyor. Spot Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar sürüyor ve dün fonlardan 68 milyon dolar daha çekildi. Analistlere göre güçlenen dolar Bitcoin için olumsuz bir tablo yaratıyor ve son günlerde bu etki belirginleşti. Ayrıca uzun süredir piyasada olan bazı büyük yatırımcıların Bitcoin'lerini elden çıkarmaya başladığı yönündeki haberler endişeyi artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kuantum bilişim araştırmalarını hızlandıran bir kararname imzalaması da Bitcoin ve kripto için tehdit olarak görüldü. Bunların yanında Strategy ve STRC hisseleri çevresindeki endişe sürüyor. Bazı analistler, şirketin temettü ödemelerini karşılamak için yakında Bitcoin satmak zorunda kalabileceğini öne sürdü. Şirketin son alımları küçülürken dikkatini dolar rezervini yeniden güçlendirmeye verdiği de belirtildi.

Kayıplar her zamanki gibi altcoinlere de yayıldı. Ethereum, yüzde 2,5'lik günlük düşüşün ardından 1.700 dolarlık desteği kaybetti. XRP, 1,15 dolardaki reddin ardından yeniden 1,10 dolar seviyesini test ediyor. Solana ise yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 70 dolara geriledi.

TASFİYELER 530 MİLYON DOLARI AŞTI

Kripto piyasalarındaki sert oynaklık genellikle yüksek tasfiyelere yol açıyor ve son 24 saat de bunun istisnası olmadı. Yalnızca son bir saatte tasfiye edilen pozisyonların değeri 170 milyon doları aştı ve günlük toplam yaklaşık 530 milyon dolara ulaştı. Uzun pozisyonlar baskın gelirken bu tabloya 170 milyon dolarla Bitcoin ve 96,5 milyon dolarla Ethereum öncülük etti.

Bir günlük dönemde yaklaşık 120 bin yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi. CoinGlass verilerine göre en büyük tek tasfiye, Aster borsasında gerçekleşen ve 7 milyon doları aşan işlem oldu.

Son olarak Bitcoin, yayım sırasında yaklaşık 62.960 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin neden düştü? İşte düşüşün arkasındaki 5 neden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak
Havuzda tesettür krizi Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı

10:53
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:23
Ankara kulisleri bunu konuşuyor Demirtaş’ın tahliyesi için yeni tarih
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
09:40
Fenerbahçe’de kıyım başladı İki yıldıza “Güle güle“ dediler
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza "Güle güle" dediler
09:10
Yavaş’tan AK Parti’ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
09:08
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:06:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin neden düştü? İşte düşüşün arkasındaki 5 neden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.