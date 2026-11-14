Bitcoin şirketlerinde bilanço şoku

Tether destekli Twenty One Capital, üçüncü çeyrekte 1,09 milyar dolar net kâr açıkladı. Kârın neredeyse tamamı, şirketin elindeki 43 bin 514 Bitcoin'in (BTC) değer artışından gelen 1,093 milyar dolarlık kazançtan oluştu.

Şirketin faaliyet zararı ise 4,8 milyon dolar oldu ve yılın ilk dokuz ayında 186,5 milyon dolar net zarar birikti. CEO Rapha Zagury, hissedarlara yazdığı mektupta "Bilanço bir iş değildir, bizim başlangıç noktamızdır" dedi.

Zagury, sahip olunan bir varlıktan gelen kazancın işletilen işlerden gelen kazançla aynı olmadığını vurguladı. Şirket Bitcoin madenciliği, kredi ve enerji alanlarındaki fırsatları değerlendiriyor.

METAPLANET ZARARA GEÇTİ

Japon Bitcoin şirketi Metaplanet, yılın ilk dokuz ayında 27,16 milyar yen (yaklaşık 170 milyon dolar) net zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 84,6 milyon dolar kâr etmişti.

Zararın en büyük kalemi, 10 bin BTC'lik satıştan doğan 119,8 milyon dolarlık kayıp oldu. Şirket aynı dönemde 11 bin BTC alarak varlığını 44 bin BTC'ye çıkardı. Metaplanet yıllık gelir tahminini de yüzde 59 düşürerek 40,6 milyon dolara indirdi.

Şirketin kredi hattından kullandığı borç haziran sonundaki 414 milyon dolardan eylül sonunda 649,5 milyon dolara yükseldi. Faiz gideri de bir önceki çeyreğe göre yüzde 56 arttı.

NAKAMOTO BORÇLA PİYASA DEĞERİNİ AŞTI

Nakamoto'nun Bitcoin opsiyonlarındaki 5,8 milyon dolarlık zararı, şirketin üçüncü çeyrek faaliyet gelirini eksi 1,9 milyon dolara çekti. Analistler 17,4 milyon dolar gelir bekliyordu. Hisse yılbaşından bu yana yüzde 62 değer kaybetti.

Şirketin bir kripto para borsasından aldığı kredinin kalan borcu 165 milyon dolarla yaklaşık 104 milyon dolarlık piyasa değerini aşıyor. Nakamoto, 60 milyon dolarlık ödemeyi Aralık 2027'ye erteledi. Teminattaki 3030 BTC'nin değeri ise yaklaşık 208 milyon dolara geriledi.

MSCI'ın Metaplanet ve Strategy'yi 30 Kasım'da endekslerinden çıkaracak olması da sektör üzerindeki baskıyı artırıyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,1 değer kaybeden Bitcoin 67 bin 200 dolardan işlem görüyor.