Bitcoin toparlanıyor: Boğalar geri mi döndü? - Son Dakika
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Bitcoin toparlanıyor: Boğalar geri mi döndü?

Bitcoin toparlanıyor: Boğalar geri mi döndü?
07.07.2026 12:11
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Bitcoin, Strategy'nin Bitcoin satışının tetiklediği düşüşün ardından hızla toparlanarak vadeli işlemlerdeki fonlama oranı yüzde 9'a çıktı. Buna rağmen opsiyon piyasası hafif bir gerginliğe işaret ederken "boğalar geri döndü mü" sorusu gündemi meşgul ediyor.

Lider kripto para birimi, Strategy'nin Bitcoin sattığını duyurmasının ardından 61 bin 300 dolara kadar gerilese de kısa sürede toparlandı. Yatırımcı ruh hâli olumsuz etkilense de şirketin kasasına eklenen 216 milyon dolar, temettü ödeme ve borç kapatma kapasitesine ilişkin endişeleri hafifletti.

Sürekli vadeli işlemlerde yıllıklandırılmış fonlama oranı 9'a sıçrayarak boğa ve ayı kaldıraçları arasında dengeli bir talebe işaret etti. Gösterge cumartesi günkü negatif orana kıyasla ayı ivmesinden uzaklaştı. Ancak vadeli işlemlerin aksine Bitcoin opsiyonları hafif bir stres gösterdi. Deribit'te sat (put) opsiyonu primi, al (call) opsiyonlarını geçerek perşembe ve cuma günkü eğilimi tersine çevirdi. Stres dönemleri bu göstergeyi kolayca 2 katın üzerine taşıyabilirken mevcut 1,15 seviyesi nötr aralığın altında kaldı. Bitcoin vadeli işlemleri dayanıklılık gösterse de 63 bin 500 dolara sıçrama boğa havasını canlandırmaya yetmedi.

ETF'LERE 10 ÇIKIŞIN ARDINDAN 223 MİLYON DOLAR GİRDİ

Bitcoin ayıları, ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine cuma günü giren 223 milyon dolarlık net girişin önemini hafife almış olabilir. Bu giriş, üst üste 10 çıkışın ardından gelen ilkti. Haziranda görülen 4,51 milyar dolarlık rekor net çıkış, yatırımcı ruh hâlini olumsuz etkilemişti. Yine de satış baskısının zamanla azalacağı ve ETF akışlarındaki olası tersine dönüşün türev piyasalarında boğa havası yaratmaya yetebileceği belirtiliyor.

Son dönemdeki ayı eğiliminin bir kısmı, Strategy'nin yüzde 12 getiri sunan imtiyazlı sürekli hissesi STRC'deki rekor düşüşe bağlanıyor. Yeni hisse ihracı yalnızca sabit 100 dolar fiyattan yapılabildiği için şirketin temettü ödemesini destekleyecek aracı sayısı azaldı. Öte yandan Strategy, 17 aylık temettüyü karşılayacak nakit tutuyor. Bu nedenle ek Bitcoin satışlarının ne kadar acil olduğu tartışılıyor.

UZUN VADELİ SAHİPLERİN BORSA TRANSFERİ 4 BİN 130'A DÜŞTÜ

Strategy'nin yüzde 8'lik son derece düşük borç kaldıracına rağmen ayılar üstünlüğü elinde tutuyor. Çünkü şirket Bitcoin alımlarında 8 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar taşıyor. Boğalar ise en büyük umudu uzun vadeli sahiplerin kararlılığına ve satışın tükendiğine işaret ederek 60 bin dolar desteğini güçlendiren zincir üstü verilere bağlıyor.

Uzun vadeli sahiplerden borsalara yapılan transferler, bir hafta önceki günlük ortalama 8 bin 40 BTC'den 4 bin 130 BTC'ye geriledi. Yine de spot Bitcoin ETF'lerinde art arda anlamlı net girişler görülmedikçe türev yatırımcılarının kalıcı yükseliş ivmesine kuşkuyla bakacağı ve 65 bin doların üzerinde sürdürülebilir bir rallinin ihtimalinin azalacağı ifade ediliyor.

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