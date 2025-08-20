Bitcoin ve Ethereum ETF'leri tarihi çıkışlar yaşıyor - Son Dakika
Kripto Para

Bitcoin ve Ethereum ETF'leri tarihi çıkışlar yaşıyor

Bitcoin ve Ethereum ETF'leri tarihi çıkışlar yaşıyor
20.08.2025 18:25
Bitcoin ETF'leri 523 milyon dolar, Ethereum ETF'leri 422 milyon dolar çıkış kaydederek toplam 945 milyon dolarlık tarihi çıkış yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) politika belirsizliği kurumsal yatırımcıları pozisyon değiştirmeye zorlarken, Fidelity ve Grayscale fonları çıkışlara öncülük etti. Bu durum Ethereum ETF'leri için lansmanın ikinci en büyük çıkışı oldu.

ABD kripto ETF piyasasında yaşanan büyük çıkışlar, kurumsal yatırımcıların risk algısındaki değişimi gösteriyor. SoSoValue verilerine göre, BlackRock'ın IBIT fonu sıfır akım kaydederken, Fidelity'nin FBTC ve FETH fonları toplam 400 milyon doların üzerinde çıkış yaşadı. Analistler bu durumu, yatırımcıların kâr satışları ve hazine bonolarına yönelim olarak değerlendiriyor.

Bitcoin ETF'leri Tek Günde Yarım Milyar Dolar Kaybetti

ABD spot Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'leri önemli çıkışlar bildirdi. SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'leri Invesco'nun BTCO fonundan henüz yayınlanmamış verileri hariç olmak üzere toplam 523 milyon dolar günlük net çıkış gördü.

Fidelity'nin FBTC fonu salı günü 246,9 milyon dolar değerinde negatif akım görürken, Grayscale'in GBTC'si 115,53 milyon dolar net çıkış bildirdi. Bitwise, Ark & 21Shares'den gelen fonlar da büyük net çıkışlar yaşadı. BlackRock'ın IBIT fonu gün için hiç hareket yaşamadı.

Spot Ethereum ETF'leri toplam 422,3 milyon dolar değerinde net çıkışlar bildirdi. Bu çıkışlara Fidelity'nin FETH fonu öncülük etti ve 156,32 milyon dolar negatif akım gördü. Grayscale'in ETHE'si 122 milyon dolar değerinde net çıkışa sahipti ve Grayscale Mini Ethereum Trust 88,5 milyon dolar çıkış yaşadı.

BTC Markets'ta kripto analisti Rachael Lucas, "ABD spot kripto ETF'leri lansmanlarından bu yana en büyük geri çekilmelerinden bazılarını yaşadı." dedi. "Bu çıkışların büyüklüğü kurumsal konumlandırmada bir kayma öneriyor." açıklamasında bulundu.

Analist, fonların kârları son yüksek seviyelerden kilitlemek ve nakit veya Hazine bonolarına yeniden tahsis etmek için döndürüldüğünü ya da yenilenen enflasyon endişeleri ve Fed'in politika yolu etrafındaki belirsizliğe daha geniş bir risk azaltma tepkisi gördüklerini belirtti.

Lucas, ETF çıkışlarının hem BTC hem de ETH'de gerçek satış baskısına dönüştüğünü ifade etti. "Fiyatlar için, kısa vadeli anlam açık: çıkışlar spot piyasalarda bir düşüş baskısı yaratır." dedi.

Yatırımcılar başlangıçta Fed'in eylül ayındaki faiz oranlarını düşürmesini beklerken, geçen haftanın beklenenden daha sıcak üretici fiyat endeksi piyasa güvenini belirli bir seviyeye kadar zayıflattı. Yatırımcılar temmuz ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü Jackson Hole konuşması dahil olmak üzere daha fazla makro sinyal bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Jerome Powell, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Fed, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
