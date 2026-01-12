Bitcoin ve gizlilik odaklı kripto para birimleri Trump - Powell gerginliğiyle yükseldi

Bitcoin Pazar gecesi geç saatlerde yüzde 1,5 yükselerek 92.047 dolara ulaştı. Ethereum (ETH) yüzde 1,99 değer kazanarak 3.157 dolara çıkarken, büyük altcoinler arasında Solana (SOL) yüzde 4,81'lik artışla 142,53 dolara tırmandı. Geniş piyasada yükseliş dalgası yayılırken, gizlilik odaklı tokenler en çarpıcı kazanımları kaydetti. Monero (XMR) yüzde 17,9 yükselerek 574,09 dolara, Zcash (ZEC) ise yüzde 9,76 artışla 410,92 dolara ulaştı.

POWELL'IN AÇIKLAMASI PİYASAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Fiyat hareketleri, Fed Başkanı Powell'ın video mesajında önemli bir açıklama yapmasının hemen ardından geldi. Powell, Haziran 2025'teki Kongre ifadesiyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın kendisine cezai kovuşturma tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Powell, "Cezai suçlama tehdidi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını Başkan'ın tercihlerini takip etmek yerine kamu yararına en uygun değerlendirmemize göre belirlemesinin bir sonucu." ifadelerini kullandı. Powell'ın Fed Başkanlığı görevi Mayıs 2026'da sona erecek.

ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirimi hızı ve derinliği konusunda Powell'ın en sert eleştirmenlerinden biri olmuştu. Trump, Fed'den daha hızlı ve derin indirimler talep ederek gösterge faizin yüzde 1 veya altına çekilmesini istedi.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI ÖNCÜ

Presto Research Araştırma Başkanı Peter Chung, Bitcoin rallisinin Powell'ın videosu yayınlandığı sırada başladığını belirtti ve altının da aynı anda sert yükseldiğine dikkat çekti. Spot altın fiyatı haber yazıldığı sırada yüzde 1,3 artışla 4.569 dolara yükseldi.

Chung, "Bu fiyat hareketleri, Powell'ın Fed bağımsızlığının tehdit altında olduğu açıklamasının yatırımcılarda dolar liderliğindeki geleneksel finansal sistem hakkında endişe yarattığını güçlü şekilde gösteriyor." değerlendirmesini yaptı. Chung'a göre doların tarafsızlığına duyulan güven, rezerv para birimi statüsünün merkezinde yer alıyor ve bu algı zayıfladığında yatırımcılar geleneksel sisteme karşı korunma araçlarına yöneliyor.

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, yaptığı açıklamada teknik seviyelerin ve stratejik alımların da yükselişe ivme kazandırdığını söyledi. Liu, "BTC ve ETH, teknik destek seviyelerinden ve kritik noktalardaki stratejik alımlardan güç aldı." dedi. Liu'ya göre yatırımcılar bu hareketleri izlerken dijital varlık piyasa yapısı yasa tasarısı dahil olmak üzere regülasyon gelişmelerini de takip ediyor.

MAKRO GÖRÜNÜM DİRENÇLİ

BTSE Operasyon Direktörü Jeff Mei, yükselen siyasi gerilim nedeniyle ABD piyasası açılışında sert hareketler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Mei, "Trump-Fed anlaşmazlığı nedeniyle ABD seansı açılışında piyasanın düşüşe geçmesi olası." dedi.

Ancak CoinEx Research Baş Analisti Jeff Ko, Adalet Bakanlığı-Fed gerginliğinin doğrudan etkisini küçümserken durumu politika belirsizliğine ilişkin geniş anlatının bir parçası olarak tanımladı. Ko'ya göre makroekonomik zemin kripto için yapıcı olmaya devam ediyor. Ko bu görüşünü, beklenenden zayıf gelen tarım dışı istihdam verilerine, yükselen altın fiyatlarına ve yakın zamandaki kaldıraç azaltma sürecine dayandırdı. Ko, jeopolitik gerginliklerin temel risk olmaya devam ettiğini belirterek "Herhangi bir tırmanma, piyasa oynaklığını ve güvenli liman akışlarını önemli ölçüde artırabilir." uyarısında bulundu.

Bitrue Araştırma Lideri Andri Fauzan Adziima, güçlü ABD makroekonomik göstergelerinin sürdürülebilir momentum sağladığını ifade etti. Adziima, güçlü GSYİH büyümesinin, artan reel ücretlerin ve ılımlılaşan enflasyonun doğal olarak riskli varlıkları desteklediğini vurguladı.