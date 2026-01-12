Bitcoin ve gizlilik odaklı kripto para birimleri Trump - Powell gerginliğiyle yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Bitcoin ve gizlilik odaklı kripto para birimleri Trump - Powell gerginliğiyle yükseldi

Bitcoin ve gizlilik odaklı kripto para birimleri Trump - Powell gerginliğiyle yükseldi
12.01.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Adalet Bakanlığı'ndan cezai kovuşturma tehdidi aldığını açıklamasının ardından Bitcoin 92.000 doların üzerine çıktı. Gizlilik odaklı kripto paralar ise rallinin öncüsü oldu.

Bitcoin Pazar gecesi geç saatlerde yüzde 1,5 yükselerek 92.047 dolara ulaştı. Ethereum (ETH) yüzde 1,99 değer kazanarak 3.157 dolara çıkarken, büyük altcoinler arasında Solana (SOL) yüzde 4,81'lik artışla 142,53 dolara tırmandı. Geniş piyasada yükseliş dalgası yayılırken, gizlilik odaklı tokenler en çarpıcı kazanımları kaydetti. Monero (XMR) yüzde 17,9 yükselerek 574,09 dolara, Zcash (ZEC) ise yüzde 9,76 artışla 410,92 dolara ulaştı.

POWELL'IN AÇIKLAMASI PİYASAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Fiyat hareketleri, Fed Başkanı Powell'ın video mesajında önemli bir açıklama yapmasının hemen ardından geldi. Powell, Haziran 2025'teki Kongre ifadesiyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın kendisine cezai kovuşturma tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Powell, "Cezai suçlama tehdidi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını Başkan'ın tercihlerini takip etmek yerine kamu yararına en uygun değerlendirmemize göre belirlemesinin bir sonucu." ifadelerini kullandı. Powell'ın Fed Başkanlığı görevi Mayıs 2026'da sona erecek.

ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirimi hızı ve derinliği konusunda Powell'ın en sert eleştirmenlerinden biri olmuştu. Trump, Fed'den daha hızlı ve derin indirimler talep ederek gösterge faizin yüzde 1 veya altına çekilmesini istedi.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI ÖNCÜ

Presto Research Araştırma Başkanı Peter Chung, Bitcoin rallisinin Powell'ın videosu yayınlandığı sırada başladığını belirtti ve altının da aynı anda sert yükseldiğine dikkat çekti. Spot altın fiyatı haber yazıldığı sırada yüzde 1,3 artışla 4.569 dolara yükseldi.

Chung, "Bu fiyat hareketleri, Powell'ın Fed bağımsızlığının tehdit altında olduğu açıklamasının yatırımcılarda dolar liderliğindeki geleneksel finansal sistem hakkında endişe yarattığını güçlü şekilde gösteriyor." değerlendirmesini yaptı. Chung'a göre doların tarafsızlığına duyulan güven, rezerv para birimi statüsünün merkezinde yer alıyor ve bu algı zayıfladığında yatırımcılar geleneksel sisteme karşı korunma araçlarına yöneliyor.

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, yaptığı açıklamada teknik seviyelerin ve stratejik alımların da yükselişe ivme kazandırdığını söyledi. Liu, "BTC ve ETH, teknik destek seviyelerinden ve kritik noktalardaki stratejik alımlardan güç aldı." dedi. Liu'ya göre yatırımcılar bu hareketleri izlerken dijital varlık piyasa yapısı yasa tasarısı dahil olmak üzere regülasyon gelişmelerini de takip ediyor.

MAKRO GÖRÜNÜM DİRENÇLİ

BTSE Operasyon Direktörü Jeff Mei, yükselen siyasi gerilim nedeniyle ABD piyasası açılışında sert hareketler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Mei, "Trump-Fed anlaşmazlığı nedeniyle ABD seansı açılışında piyasanın düşüşe geçmesi olası." dedi.

Ancak CoinEx Research Baş Analisti Jeff Ko, Adalet Bakanlığı-Fed gerginliğinin doğrudan etkisini küçümserken durumu politika belirsizliğine ilişkin geniş anlatının bir parçası olarak tanımladı. Ko'ya göre makroekonomik zemin kripto için yapıcı olmaya devam ediyor. Ko bu görüşünü, beklenenden zayıf gelen tarım dışı istihdam verilerine, yükselen altın fiyatlarına ve yakın zamandaki kaldıraç azaltma sürecine dayandırdı. Ko, jeopolitik gerginliklerin temel risk olmaya devam ettiğini belirterek "Herhangi bir tırmanma, piyasa oynaklığını ve güvenli liman akışlarını önemli ölçüde artırabilir." uyarısında bulundu.

Bitrue Araştırma Lideri Andri Fauzan Adziima, güçlü ABD makroekonomik göstergelerinin sürdürülebilir momentum sağladığını ifade etti. Adziima, güçlü GSYİH büyümesinin, artan reel ücretlerin ve ılımlılaşan enflasyonun doğal olarak riskli varlıkları desteklediğini vurguladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve gizlilik odaklı kripto para birimleri Trump - Powell gerginliğiyle yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"

14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:55:58. #7.11#
SON DAKİKA: Bitcoin ve gizlilik odaklı kripto para birimleri Trump - Powell gerginliğiyle yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.