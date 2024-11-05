Bitcoin volatilitesi ABD seçimi öncesi durgunluğa girdi

Kripto Para

Kripto para piyasasının öncü varlığı Bitcoin, ABD seçimleri yaklaşırken dikkat çekici bir tablo çiziyor. Deribit verilerine göre Bitcoin opsiyon volatilitesi düşük 40'larda seyrederken, CoinGlass verileri büyük hacimli pozisyon kapanışlarını işaret ediyor.

Piyasa Katılımcıları Temkinli

Bitcoin volatilite endeksi, kripto türev borsası Deribit'in verilerine göre 3 Kasım'da 65.7 ile üç aylık zirveye ulaştı.

Piyasa dinamikleri ciddi bir değişime işaret ediyor. Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki dominantı yüzde 60'ın üzerine çıktı. Bu durum altcoin piyasasını derinden etkiliyor.

Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) son zirvelerinden yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti. Ethereum, ilk ETF rallisinden bu yana yüzde 40'lık bir düşüş yaşadı.

Bitfinex analistleri, yatırımcı ilgisinin azaldığını vurguluyor. Bu durumun stabil fonlama oranları ve durgun piyasa duyarlılığında yansıma bulduğunu belirtiyorlar. Yeni bir katalizör olmadan altcoinlerin toparlanma olasılığı düşük görünüyor.