Bitcoin yatırımı yapan şirketin hisse senetleri yüzde 93 değer kazandı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin yatırımı yapan şirketin hisse senetleri yüzde 93 değer kazandı

Bitcoin yatırımı yapan şirketin hisse senetleri yüzde 93 değer kazandı

HK Asia Holdings, Bitcoin yatırımını 8,88 BTC'ye çıkararak 761 bin dolarlık ek alım gerçekleştirdi. İlk yatırımın ardından şirket hisseleri yüzde 93 değer kazanırken, yılbaşından bu yana toplam artış yüzde 1700'e ulaştı.

24.02.2025 14:50
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Hong Kong merkezli yatırım devi HK Asia Holdings Limited, Bitcoin yatırımlarını genişletme kararı alarak toplam varlığını 8,88 BTC'ye yükseltti. Şirketin ilk Bitcoin alımının ardından hisse değerleri bir hafta içinde yüzde 93 artış gösterdi. Yönetim kurulunun onayladığı yeni Bitcoin yatırım hamlesiyle şirket, kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirirken hisse değerleri tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

Şirketin Yıl Başından Bu Yana Hisse Değeri Rekor Artış Kaydetti

Hong Kong merkezli yatırım şirketi HK Asia Holdings Limited, kripto para piyasasındaki ilk adımının ardından gelen başarılı sonuçlarla Bitcoin yatırımlarını genişletme kararı aldı. Şirketin yönetim kurulu, 24 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, Bitcoin portföyünü büyütme stratejisini onayladığını duyurdu.

Şirket, son hamlesinde 761.705 dolar değerinde yaklaşık 7,88 Bitcoin satın alarak toplam Bitcoin varlığını 8,88 BTC'ye yükseltti. 20 Şubat'ta gerçekleştirilen bu alımda, Bitcoin başına ortalama maliyet 97.021 dolar olarak gerçekleşti.

İlk Bitcoin yatırımının açıklanmasının ardından şirketin hisse senetlerine yatırımcı ilgisi yoğun şekilde artış gösterdi. 16 Şubat'ta duyurulan ilk alımın etkisiyle, HK Asia'nın hisse değerleri 17 Şubat işlem gününün sonunda yaklaşık yüzde 93 oranında yükseldi.

Piyasa verilerine göre şirketin hisseleri, 24 Şubat'ta Hong Kong Borsası'nda öğle seansında yüzde 5,7'lik artışla 6,66 Hong Kong doları (yaklaşık 86 sent) seviyesine ulaştı. Bu değer korunduğu takdirde, şirket hisseleri Haziran 2019'da kaydedilen 6,50 Hong Kong dolarlık rekor seviyenin üzerinde kapanış yapabilecek. Dikkat çekici bir performans sergileyen HK Asia'nın hisse değeri, yılbaşından bu yana yüzde 1.700 artış kaydetmiş durumda.

Ay başında yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kripto para birimlerinin iş dünyasında artan popülaritesini değerlendirerek ilk Bitcoin yatırımı kararını aldığı belirtilmişti. Şirket ayrıca, gerçekleştirilen Bitcoin alımlarının yasal bildirim sınırının altında olmasına rağmen, şeffaflık ilkesi doğrultusunda bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmayı tercih ettiğini vurguladı.

Öte yandan Bitcoin, son 24 saatlik süreçte dengeli bir seyir izledi ve yüzde 1'den az bir düşüşle 95.537 dolar seviyesine geriledi. CoinGecko verilerine göre kripto para birimi, 5 Şubat'tan bu yana 100.000 dolarlık psikolojik direncin altında seyrediyor ve 20 Ocak'ta ulaştığı 108.786 dolarlık zirve değerinden yüzde 12 oranında değer kaybetmiş durumda.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yatırımı yapan şirketin hisse senetleri yüzde 93 değer kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin yatırımı yapan şirketin hisse senetleri yüzde 93 değer kazandı - Son Dakika
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