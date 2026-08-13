Bitcoin yükselişi neden durdu? İşte kritik eşik

Bitcoin, haziran başından bu yana 58 bin ile 68 bin dolar arasındaki bir bantta hareket ediyor. Glassnode'un haftalık raporuna göre son altı ayda Bitcoin alan kısa vadeli yatırımcıların pozisyonları yaklaşık yüzde 7,2 zarar taşıyor. Bu grubun "gerçekleşen fiyat" olarak da bilinen ortalama maliyeti 68 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyor. Glassnode'a göre bu seviye, Bitcoin'in aşması gereken kilit direnci oluşturuyor. Zararda olan bu yatırımcıların tarihsel olarak toparlanmalarda hızla satışa geçmesi, yükselişleri baskılıyor.

Glassnode mevcut sıkışmayı farklı maliyet seviyeleriyle açıklıyor. Bitcoin şu anda 63 bin dolarlık medyan gerçekleşen fiyatın hemen üzerinde, kısa vadeli yatırımcıların 68 bin 700 dolarlık ortalama maliyetinin ise altında seyrediyor. Şirkete göre medyan seviye, bir aydan uzun süredir yukarıdan yapılan her testte destek olarak çalıştı. 65 bin 800 dolar dolayındaki 50 aylık trend çizgisi de Bitcoin'in bant içindeki hareket alanını daraltıyor. Analist Rekt Capital de 63 bin dolarlık yerel desteğin zayıfladığını, fiyatın bu seviyeden her sıçrayışta daha az yol katettiğini belirtti. Analistlere göre bu tablo, Bitcoin'in düşüş dönemlerinde görülen klasik bir örüntüyü yansıtıyor ve aşağı yönlü kırılma ihtimalini artırıyor.

62-65 BİN DOLAR BANDINDA ARZ YOĞUNLAŞTI

Arz dağılımı da mevcut bandın önemini artırıyor. Kripto borsası Bitfinex'in araştırma birimi Bitfinex Alpha'ya göre dolaşımdaki arzın yüzde 8,9'una karşılık gelen yaklaşık 1,79 milyon Bitcoin, 62 bin ile 65 bin dolar aralığından alındı. En yoğun birikim ise 63 bin 800 dolar dolayında bulunuyor. Bitcoin'lerin en son hangi fiyattan el değiştirdiğini izleyen gerçekleşen fiyat dağılımı verilerine göre, fiyat bu bandın içindeyken çok sayıda Bitcoin kâr ile zarar arasında gidip geliyor ve yüksek hacimde el değiştiriyor.

Kısa vadeli yatırımcıların maliyetinin hemen üzerinde bir başka önemli seviye daha bulunuyor. Bitcoin'in Kasım 2021'de gördüğü 69 bin 400 dolarlık eski rekor seviyesi, olası bir yükselişte psikolojik bir eşik oluşturuyor.