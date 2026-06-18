Bitcoin zirveden bu yana piyasa değerinin yarısını kaybetti

Ayı piyasasının kriptoyu ağır biçimde cezalandırmasıyla Bitcoin, bir yılda piyasa değerine göre on sıra geriledi. İzleme kaynağı Companies Market Cap'in verilerine göre BTC şu anda en büyük 15. makro varlık konumunda bulunuyor.

En büyük kripto paranın piyasa değeri, TradingView verilerine göre bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 25 azalarak 1,287 trilyon dolara indi. Bitcoin'in piyasa değeri, geçen yıl ekimdeki tüm zamanların en yüksek seviyesine göre ise yüzde 50 geriledi. Bu performans, BTC'nin Mayıs 2025'ten bu yana küresel varlıklar arasında on sıra kaybettiği anlamına geliyor.

BİTCOİN'İN İLK 5'E DÖNÜŞÜ 5-10 YIL ALABİLİR

YouTube'da aynı adlı kanalın sahibi ColinTalksCrypto, X'te yaptığı bir paylaşımda Bitcoin'in Nisan 2025'te 1,86 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 5. sırada olduğunu ve o dönemde Alphabet, Google, gümüş ve Amazon'u geride bıraktığını hatırlattı. Analist, Bitcoin'in yeniden ilk beşe gireceğini ancak bunun yıllar alacağını öngördü.

ColinTalksCrypto, "Bu, uzun vadede diğer varlıkları geride bırakan oynak bir varlığın doğası." dedi. Aynı isim, "BTC'nin 5-10 yıl içinde yeniden ilk 5'e gireceğini bekliyorum." ifadesini kullandı.

REKT CAPITAL AYI PİYASASINI YÜZDE 70 TAMAMLANMIŞ GÖRÜYOR

Bitcoin, Nisan 2025'te ABD'nin uluslararası ticaret tarifelerine ilişkin belirsizlik ortasında yılın en düşük seviyesini gördü. Yaklaşık 74.500 dolarlık bu dip, bu yılın başına kadar test edilmedi. Şubatta ise şimdi yerel bir fiyat tavanı işlevi gören yeni bir dip bölgesi oluştu. Analist ve trader Rekt Capital, perşembe günü X'te "Şubattaki BTC tabanı, haziranda tavan işlevi görüyor." değerlendirmesini yaptı.

BTC fiyatının çok yıllık diplerden toparlanmayı sürdüreceği mi yoksa yeniden düşerek ayı piyasasını devam ettireceği mi konusunda görüşler ayrışıyor. Tarihsel örüntülere paralel biçimde düşüş eğiliminin süreceğini düşünenler arasında yer alan Rekt Capital, bu hafta X takipçilerine Bitcoin'in "çok yakında mevcut ayı piyasasının yüzde 70'ini geride bırakacağını" söyledi.