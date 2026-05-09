Bitcoin\'de beş günlük toparlanma sona erdi

Spot Bitcoin ETF'leri perşembe günü toplam 277 milyon dolarlık net çıkış kaydederek art arda beş gün süren ve toplam 1,69 milyar dolara ulaşan giriş serisini sonlandırdı. Spot Ethereum ETF'lerinin tamamı da aynı gün 104 milyon dolarlık çıkış gördü ve hiçbir fon net giriş kaydetmedi.

Akışlardaki tersine dönüş İran-ABD ateşkesine yönelik şüphelerin yeniden canlanmasıyla örtüştü. Tahmin piyasaları 15 Mayıs'a kadar Hürmüz Boğazı'nda normalleşme olmama olasılığını yüzde 97 olarak fiyatlıyor. İran yetkilileri gece saatlerinde Washington'ı üzerinde anlaşılan koşulları ihlal etmekle suçladı. Hürmüz Boğazı yakınlarında yeni saldırı raporları ham petrolü yukarı iterek hafta ortasında risk varlıklarını destekleyen Brent petrolündeki yüzde 8'lik düşüşü kısmen geri aldı.

İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİ İKİYE KATLADI

ABD ekonomisi nisanda 115 bin yeni istihdam yarattı. Bu rakam 62 bin olan konsensüs tahmininin neredeyse iki katına çıktı. Mart verisi de 185 bine yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı yüzde 4,3'te sabit kaldı.

Güçlü veri kısa vadede risk iştahını desteklerken Fed'in faiz indirimi alanı iş gücü piyasası yerine enerji kaynaklı enflasyon tarafından kısıtlanmaya devam ediyor. Süresiz takas piyasaları Nisan 2027'ye kadar Fed faiz artırımı olasılığını yüzde 50'nin üzerinde fiyatlıyor. Erken gevşeme beklentileri ise 2028'e kaydı.

RALLİYİ SPOT ALIM VE AÇIK POZİSYON TASFİYELERİ SÜRÜKLÜYOR

Bitcoin'in 81 bin doların üzerine çıkışı perakende katılımdan çok kurumsal spot alım ve kısa pozisyon tasfiyelerine dayanıyor. Fonlama oranları hareket boyunca alışılmadık biçimde düşük kalmaya devam etti.

Nansen kıdemli araştırma analisti Jake Kennis istihdam verisi öncesinde akıllı para pozisyonlanmasının temkinli olduğunu belirtti. HyperLiquid'de 24 saatte yalnızca 5,3 milyon dolarlık net Bitcoin alımı gerçekleşti. Kennis bu durumu "inançlı bir birikim yerine mütevazı akışlar" olarak nitelendirdi.

Bitget Wallet araştırma analisti Lacie Zhang perakende katılım artmadan 75 bin-78 bin dolar destek bölgesine geri çekilmelerin mümkün olduğunu söyledi. Bitcoin istihdam verisi sonrasında 79.700 dolardan, Ethereum ise 2.270 dolardan işlem görüyordu.