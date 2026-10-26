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Bitcoin'deki düşüş bitti mi?

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Bitcoin\'deki düşüş bitti mi?
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Bitcoin, 80 bin dolar çevresinde yön ararken Galaxy Research, ayı piyasasının haziranda sona erdiğini savundu. Şirket, eski cüzdanlardaki hareketlerin yavaşlamasını ve haftalık grafiklerdeki toparlanmayı öne çıkardı. İyimser görüşün korunması için kritik bir koşul da belirledi.

Galaxy'nin araştırma yöneticisi Alex Thorn, Bitcoin'de dip seviyenin geride kaldığı ve piyasanın birikim dönemine geçtiği görüşünde. Ancak bu değerlendirme, kısa vadede yeni düşüşlerin yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Bitcoin, son 24 saatte 79 bin 369 ile 80 bin 952 dolar arasında hareket etti.

ESKİ CÜZDANLARDA HAREKET YAVAŞLADI

Rapora göre en az beş yıldır hareket etmeyen Bitcoinlerin yeniden dolaşıma girme hızı geriledi. Bu cüzdanlardan taşınan miktar 2024'te aylık ortalama 67 bin Bitcoin, 2025'te 47 bin Bitcoin olurken 2026'da yaklaşık 34 bin Bitcoin'e düştü.

Galaxy, bu yavaşlamayı uzun vadeli yatırımcılardan gelen satış baskısının azaldığı yönünde yorumluyor. Cüzdan hareketleri tek başına satış yapıldığını kanıtlamasa da şirketin değerlendirmesinde eski yatırımcıların piyasaya sunduğu arzın azalması önemli bir yer tutuyor.

Ekim 2024'ten bu yana söz konusu yaş grubundaki yaklaşık 1,11 milyon Bitcoin hareket etti. Raporda, bu arzın önemli bölümünün borsa yatırım fonları ve rezervlerinde Bitcoin tutan halka açık şirketler tarafından karşılandığı belirtiliyor.

HAFTALIK KAPANIŞLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Teknik görünümde Galaxy, 50 haftalık hareketli ortalamayı izliyor. Raporda kullanılan 18 Ekim'e kadarki verilere göre Bitcoin, 44 hafta boyunca altında kaldığı bu ortalamayı yeniden aşmasının ardından üst üste beş haftayı çizginin üzerinde tamamladı.

Thorn, raporda yaklaşık 76 bin 540 dolar olarak verilen ortalamanın altında haftalık kapanış yapılmasını önemli bir risk olarak gösteriyor. Fiyatın bu seviyeyi bir ay içinde geri alamaması, şirketin yükseliş görüşünü zayıflatabilecek koşul olarak belirtiliyor. Gün içinde desteğin altına inilmesi ile haftalık kapanış aynı anlama gelmiyor.

Galaxy, ABD'nin büyüyen borç yükünü ve para birimlerinin değer kaybına karşı korunma arayışını da Bitcoin'in uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurlar arasında sayıyor. Buna karşılık görüşün sahibi Galaxy ve Thorn'un Bitcoin tuttuğu açıklanıyor. Değerlendirme, şirketin piyasa beklentisini yansıtıyor.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 80 bin 46 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp yüzde 0,37 düzeyinde bulunuyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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