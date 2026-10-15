Bitcoin'deki satış dalgası hızlandı - Son Dakika
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Bitcoin'deki satış dalgası hızlandı

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Bitcoin\'deki satış dalgası hızlandı
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Bitcoin'in 80 bin dolar sınırına yaklaşması, kaldıraçlı işlemlerde zorunlu kapanışları artırdı. Kripto borsalarında takip edilen tasfiyeler 1 milyar dolara yaklaşırken, ABD enflasyonu sonrası faiz kaygıları ve Asya borsalarındaki satışlar öne çıktı.

Bitcoin, Asya işlem saatlerinde yaklaşık 80 bin 200 dolara kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyelerini sınadı. Ardından 81 bin doların üzerine dönse de düşüş öncesindeki fiyatını geri alamadı. Ethereum ve diğer büyük altcoinlerde de satışlar görüldü.

TASFİYELERİN ÇOĞU YÜKSELİŞ YÖNLÜ İŞLEMLERDE

CoinGlass'ın takip ettiği 10 borsada son 24 saatte tasfiye edilen pozisyonların toplam değeri yaklaşık 974,3 milyon dolara ulaştı. Bu toplam, kripto paraların yanı sıra aynı platformlarda işlem gören hisse ve emtia bağlantılı sözleşmeleri de kapsıyor.

Kapanan pozisyonların 896,9 milyon dolarını yükseliş, 77,4 milyon dolarını düşüş yönlü işlemler oluşturdu. Yükseliş bekleyen pozisyonların toplam içindeki payı yüzde 92,1 oldu. Yaklaşık 183 bin 800 yatırımcının işlemi zorunlu olarak kapatıldı.

Bitcoin sözleşmelerindeki tasfiyeler 201,5 milyon dolar, Ethereum işlemlerindekiler ise 292,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. En büyük tekil tasfiye, Binance'te yaklaşık 12 milyon dolarlık Bitcoin yükseliş pozisyonunda görüldü.

Tasfiye, borçla açılan bir pozisyonda fiyatın ters yönde hareket etmesi ve teminatın yetersiz kalması üzerine işlemin borsa tarafından kapatılması anlamına geliyor. Açıklanan rakamlar, kapanan pozisyonların değerini gösteriyor. Yatırımcıların cebinden çıkan nakit kayıpla bire bir aynı tutarı ifade etmiyor.

ASYA BORSALARINDAKİ SATIŞLAR DA ETKİLİ OLDU

Kripto paralardaki gerileme, Asya hisse piyasalarındaki kayıplarla aynı döneme denk geldi. Güney Kore'nin KOSPI endeksi gün içinde yaklaşık yüzde 8 düşerken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksinde de güçlü satışlar görüldü. Yarı iletken hisselerindeki kayıplar iki piyasada da öne çıktı.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon, faizlerin yönüne ilişkin belirsizliği artırdı. Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye yükseldi. Gıda ve enerjiyi dışarıda bırakan çekirdek enflasyon da yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıktı.

Bu görünüm, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasında yeni bir sıkılaşmaya gidip gitmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Asya piyasalarındaki satışlarla birlikte değerlendirildiğinde Bitcoin'in düşüşü, yalnızca kriptoya özgü bir hareket olarak kalmadı. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 81 bin 156 dolardan işlem görüyor.

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