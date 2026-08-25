Bitcoin'deki yükseliş tuzak mı? - Son Dakika
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Bitcoin'deki yükseliş tuzak mı?

Bitcoin\'deki yükseliş tuzak mı?
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Bitcoin pazartesi 80 bin dolarda iki kez geri çevrildikten sonra bugün 81 bin doların üzerini yeniden gördü. Piyasa duyarlılığı açgözlülük bölgesine geçerken bazı sosyal medya kullanıcıları yükselişi tuzak olarak niteliyor ve 40 bin dolara kadar inen senaryolar paylaşıyor.

80 bin doların neden belirleyici olduğu pazartesi günkü seansta görüldü. Bitcoin 80 bin doları kırmak için iki ayrı deneme yaptı. Her iki hamle de yoğun satışla karşılandı.

Geri çevrilmenin ardından fiyat yaklaşık 1500 dolar düştü. Bitcoin 79 bin 500 dolarlık desteğin altına indi ve yerel dibini 78 bin 400 doların hemen üzerinde buldu. Kripto para daha sonra toparlandı. Bitcoin bugün yeniden 80 bin doları geçerek kısa süreliğine 81 bin doların üzerine çıktı.

Piyasa analisti James Stanley hareketin biçimine dikkat çekiyor. Stanley, Bitcoin'in eşiğe doğru sert biçimde ilerledikten sonra geri savrulduğunu belirtti. Analiste göre 81 bin doların üzerindeki son hamle bu nedenle önem taşıyor. Hareket, alıcıların kalıcı bir kırılım kurup kuramayacağını gösterebilir.

Teknik tablodaki bir sonraki eşik de yakın duruyor. Bitcoin 81 bin doların üzerine çıktığı sırada, yükseliş yönündeki ilk yüksek zirvesini oluşturmaya yaklaşık 2 bin dolar uzaktaydı. Bu zirvenin oluşması alıcılar açısından kayda değer bir kazanım sayılıyor. İşaret edilen yüksek zirve 83 bin dolar civarına denk geliyor.

LOOKONCHAIN İKİ CEPHEDE HAREKET RAPORLADI

Yükseliş sırasında türev ve zincir üstü tarafta iki farklı davranış görüldü. Zincir üstü veri şirketi Lookonchain'in aktardığına göre Bitcoin 81 bin doları aştıktan sonra iki kısa pozisyon tamamen tasfiye edildi. İki pozisyon toplamda 101 Bitcoin, yani 8,14 milyon dolar büyüklüğündeydi.

Diğer tarafta muhtemelen aynı balinaya ait iki cüzdan, yaklaşık iki aydır taşıdıkları uzun pozisyonları kapattı. Lookonchain'e göre iki cüzdanın kârı 11,6 milyon dolara ulaştı.

Duyarlılık göstergesi de yön değiştirdi. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 74 seviyesine çıktı ve açgözlülük bölgesine girdi. Rakam Ekim 2025'ten bu yana görülen en yüksek değere denk geliyor.

Buna karşın 80 bin dolar hâlâ belirleyici konumda. Bitcoin'in tekrarlanan başarısız denemelerin ardından 80 bin doların üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı, mevcut yükselişin daha geniş bir trend dönüşüne evrilip evrilmeyeceğini gösterecek başlıklardan biri olacak.

DÜŞÜŞ KAMPI 40 BİN VE 45 BİN DOLARI İŞARET EDİYOR

Piyasanın bir bölümü tabloyu tam tersinden okuyor. Bitcoin son bir haftada yüzde 22 kazandı ve kısa süreliğine 81 bin doları aştı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları alıcıların kontrolü tümüyle geri aldığına ikna olmuş değil.

Sosyal medyada AlejandroBTC adıyla paylaşım yapan kullanıcı adım adım ilerleyen bir senaryo tarif ediyor. Analiste göre Bitcoin önce 68 bin ile 70 bin dolar aralığını test edecek, ardından küçük bir tepki yükselişi gelecek. Analist, fiyatın aynı bölgeye ikinci kez döneceğini ve bu kez seviyenin tutmayacağını savunuyor. Kendi ifadesiyle panik o noktada başlıyor, tasfiyeler hızlanıyor, duyarlılık çöküyor ve fiyat doğrudan 40 bin dolara yöneliyor.

bee adıyla paylaşım yapan bir başka kullanıcı da sert bir ret bekliyor. Bu görüşe göre Bitcoin yavaş bir geri çekilme yerine tek bir sert kırmızı mumla karşılaşabilir ve son günlerdeki kazançların neredeyse tamamı silinebilir.

Nonzee adlı sosyal medya kullanıcısı haftanın başında yükselişin bir likidite sıkışmasından doğduğunu öne sürmüştü. Nonzee'ye göre yükseliş bir tuzak olabilir ve sonunda 45 bin dolara doğru sert bir düşüş getirebilir.

Teknik gösterge de bu kampı destekliyor. CryptoWaves verisine göre Bitcoin'in göreli güç endeksi 83'e çıktı ve aşırı alım bölgesine girdi. CryptoWaves'e göre bu seviyenin ardından geçmişte kısa vadeli düzeltmeler geldi.

Duyarlılık tarafındaki 74 rakamı da iki yönlü okunabiliyor. Yükseliş kampı bunu talebin döndüğüne yorarken düşüş beklentisindeki yorumcular 74 seviyesini iyimserliğin fazla güçlendiğine ilişkin bir uyarı olarak okuyor. Onlara göre bu görünüm kısa vadeli geri çekilme riskini artırıyor.

Düşüş kampından bir isim ise koşulunu net biçimde koydu. Daha önce Bitcoin konusunda karamsar görüş bildiren Niels, 83 bin doların üzerinde bir haftalık kapanışın dibin geride kaldığı anlamına geleceğini ve 55 bin dolarlık çöküş beklentisinde yanıldığını göstereceğini belirtti. Analist aksi halde Bitcoin'in dört yıllık döngüyü izlemeyi sürdüreceğini ve makro dibin ekim ayında oluşacağını savunuyor.

Bitcoin canlı verinin alındığı sırada 78 bin 978 dolardan işlem gördü. Bu seviye gün içindeki 81 bin 269 dolarlık zirvenin 2 bin 291 dolar altında ve 80 bin dolarlık eşiğin yeniden gerisindeydi.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin'deki yükseliş tuzak mı? - Son Dakika

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