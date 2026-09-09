Bitcoin'den ayı piyasasına ters sinyal - Son Dakika
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Bitcoin'den ayı piyasasına ters sinyal

Bitcoin\'den ayı piyasasına ters sinyal
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Bitcoin, harcanan çıktı kâr oranının (SOPR) 2026'da başa baş seviyesinin üzerinde kaldığı en uzun dönemi yaşamasıyla tipik ayı piyasası davranışından ayrıştı. SOPR üç haftadır 1'in üzerinde kalarak yılın en uzun kârlı harcama serisini oluşturdu. ARK Invest dijital varlıklar yardımcı portföy yöneticisi David Puell ise fiyatta düşüş riskinin sürdüğünü belirtti.

SOPR verisi 19 Ağustos'tan bu yana başa baş kabul edilen 1 seviyesinin üzerinde kaldı. Gösterge şu anda 1,002 seviyesinde ölçülüyor. SOPR, zincir üzerinde harcanan işlem çıktılarının işlem anındaki dolar değerini oluşturuldukları andaki dolar değeriyle karşılaştırıyor. Değerin 1'in üzerinde olması, hareket eden coinlerin ortalama kârla harcandığını gösteriyor. Ana kaynak bu durumu piyasa ivmesi açısından olumlu bir işaret olarak yorumluyor. Üç haftalık dönem, 2026'da SOPR'un 1'in üzerinde kaldığı en uzun seri oldu.

Checkonchain'in değerlendirmesine göre mevcut yapı, geçmiş boğa piyasalarının erken evrelerindeki görünüme benziyor. SOPR, yeni ve eski yatırımcıların kârlılığını ayırmak için işlem çıktılarının yaşına göre de incelenebiliyor.

ÜÇ HAFTALIK KÂR SERİSİ ERKEN BOĞAYA BENZİYOR

Zincir üstü analiz platformu Checkonchain, 155 günden daha genç harcanmış işlem çıktılarını kapsayan kısa vadeli yatırımcı SOPR verisini değerlendirdi. Platform, mevcut yapının uzun vadeli bir boğa toparlanması ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Checkonchain hafta sonu X hesabından, "Ayı piyasalarında kâra dönen ralliler genelde satılır. Boğa piyasalarında ise başa baş seviyesinin altına inen sert ve kısa hareketler düşüşten alım fırsatına dönüşür" değerlendirmesini paylaştı. Platforma göre mevcut yapı erken boğa piyasası toparlanmalarına benzemeye başlıyor. CryptoQuant Genel Müdürü Ki Young Ju da 25 Ağustos'ta ayı piyasasının "sona erdiğini" söylemişti. Bu değerlendirmeyi CryptoQuant'ın boğa-ayı döngü göstergesine dayandırmıştı.

PUELL BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bitcoin bir süredir 80 bin dolar çevresinde dar bir bantta işlem görürken SOPR serisi devam ediyor. ARK Invest dijital varlıklar yardımcı portföy yöneticisi ve Puell Çarpanı göstergesinin yaratıcısı David Puell, fiyatın bu döngüde yeni makro diplere inebileceğini savunuyor. Puell, 4 Eylül'deki bir söyleşide bir sonraki ayı dibinin şimdiden oluştuğunu varsaymak için daha fazla kanıt gerektiğini söyledi.

Puell'e Bitcoin'in ağustostaki yüzde 25 yükselişinin dördüncü çeyrekte nasıl seyredebileceği soruldu. Puell, yükselişin devam etmesini daha düşük olasılık olarak gördü ve şu an için tabloyu "düşüş riski" olarak değerlendirdi. Puell'e göre bu görüşün değişmesi için SOPR'un uzun süre 1'in üzerinde kalması ve yatırımcıların fiyat yeni bir dibe inmeden istikrarlı biçimde kâr gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bitcoin'in ayrıca daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler dizisi oluşturması gerekiyor. Bu yapı haftalık grafiklerde henüz görülmüyor. Yayım sırasında Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,22 artışla 79 bin 362 dolardan işlem görüyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'den ayı piyasasına ters sinyal - Son Dakika

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