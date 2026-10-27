Bitcoin\'in toparlanma beklentisi güç kazanıyor

Binance'in Bitcoin/USDT piyasasında fiyat, son 24 saatte yaklaşık 79 bin 451 ile 80 bin 845 dolar arasında hareket etti. Gün içindeki dipten uzaklaşmasına rağmen 81 bin dolara ulaşamadı. Bu görünüm, yatırımcı davranışlarında görülen olumlu işaretlerin henüz belirgin bir fiyat sıçramasına dönüşmediğini gösteriyor.

KÂRDAKİ KISA VADELİ ARZIN PAYI YÜZDE 70'E İNDİ

Zincir üstü analiz şirketi Glassnode'a göre kısa vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoinlerin kârda olan bölümünün payı yaklaşık yüzde 70'e geriledi. Eylül sonunda bu grubun tuttuğu coinlerin neredeyse tamamı kârdaydı. Şirket, son düşüşle birlikte yakın dönemde alım yapanların güçlü satış bölgesinden çıktığını belirtiyor.

Bu veri yatırımcı sayısını değil, grubun elindeki Bitcoin miktarını esas alıyor. Fiyatın alım maliyetinin altına inmesi de kârdaki arzın payını azaltabiliyor. Dolayısıyla orandaki düşüş, yatırımcıların satış yapmayı tamamen bıraktığı anlamına gelmiyor.

Glassnode'un değerlendirmesi, mevcut fiyatların eylül sonuna kıyasla daha düşük kâr realizasyonu baskısı taşıyabileceğine işaret ediyor. Ancak bunun kalıcı toparlanmaya dönüşmesi için alıcıların da güç kazanması gerekiyor. Kârda satılabilecek coinlerin azalması, yeni talebin arttığını tek başına göstermiyor.

UZUN VADELİ YATIRIMCILARDA ERKEN SİNYAL

CryptoQuant platformunda değerlendirme yayımlayan analist Crypto Dan ise en az 18 aydır hareket etmeyen Bitcoinlerin gerçekleşmiş piyasa değeri içindeki payına odaklanıyor. Bu hesaplama, coinleri güncel fiyatlarından değil, zincir üzerinde son hareket ettikleri fiyatlardan değerlendiriyor.

Söz konusu grubun payı, eylül ortasında görülen yüzde 26,98'den yüzde 26,59'a geriledi. Değişim sınırlı olsa da Crypto Dan, geçmişte bu göstergenin yükseldikten sonra yön değiştirmesinin güçlü rallilerden önce görüldüğünü belirtiyor. Analist, piyasanın yükseliş döngüsünün erken aşamasında olabileceği görüşünde.

Bu yorum, fiyatın hemen yükseleceğine ilişkin kesin bir sonuç içermiyor. Göstergedeki değişim henüz küçük ve geçmiş döngülerle kurulan benzerlik, aynı hareketin yeniden yaşanacağını garanti etmiyor. Glassnode'un kısa vadeli yatırımcı verisiyle Crypto Dan'in uzun vadeli değerlendirmesi, farklı yatırımcı gruplarına ilişkin işaretler sunuyor.

Bitcoin için kısa vadede fiyatın 80 bin doların üzerinde kalıp kalamayacağı izleniyor. Son 24 saatte bu seviyenin hem altının hem üstünün görülmesi, toparlanmanın henüz istikrar kazanmadığını gösteriyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 80 bin 159 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki yükseliş yaklaşık yüzde 0,38 düzeyinde bulunuyor.