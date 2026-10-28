Bitcoinlerini çekemeyen şirketin hissesi çakıldı

Datavault hissesi, salı gününü yüzde 49,55 kayıpla 0,067 dolardan tamamladı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu bildirimde, Bitcoinlerini dışarıdaki bir hesaba aktarma talebinin 26 Ekim itibarıyla hâlâ tamamlanamadığını belirtti. Bildirimde çekimin neden gerçekleşmediği açıklanmadı.

SORUN 150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMAYA UZANIYOR

Bitcoin bakiyesinin kaynağında, Scilex ile yapılan 150 milyon dolarlık yatırım anlaşması bulunuyor. Scilex, Datavault hisseleri ve ek hisse satın alma hakkı veren araçlar karşılığında ödemeyi Bitcoin ile yapmayı kabul etmişti.

Anlaşma kapsamında Datavault'ın Biconomy hesabına toplam 1.309,04 BTC kaydedildi. İşlemler Bitcoin ağı üzerinde transfer yapılarak değil, borsanın kendi kayıtları içindeki bakiyeler değiştirilerek gerçekleştirildi. Şirket daha sonra bu bakiyenin 491,431 BTC'lik bölümünü Scilex'e geri satarak yaklaşık 40,5 milyon dolar nakit aldı.

Datavault, haziranda Biconomy'deki cüzdanından dışarıya Bitcoin çekmek istediğinde işlemi tamamlayamadı. Şirketin açıklaması, çekilmek istenen miktarı veya hesabındaki Bitcoinlerin mevcut durumunu ayrıntılandırmıyor. Bu nedenle çekim sorunu, varlıkların çalındığına ilişkin kesin bir tespit anlamına gelmiyor.

GEÇMİŞ BİLANÇOLAR YENİDEN HAZIRLANACAK

Şirketin denetim komitesi ve yönetimi, ilgili Bitcoinlerin dijital varlık olarak bilançoya alınma koşullarını karşılamadığı sonucuna vardı. Bu tutarlar, Scilex'in hisse alımından doğan borcu olarak kaydedilecek ve muhasebe kuralları gereği Datavault'ın özkaynağından düşülecek.

İlk hesaplamaya göre düzeltmeler, 2025 sonundaki toplam varlıkları 92,2 milyon dolar, Haziran 2026 sonundaki toplam varlıkları ise 49 milyon dolar azaltacak. Şirket bu rakamların henüz kesinleşmediğini ve inceleme sırasında başka hataların da bulunabileceğini belirtti.

Datavault, 2025'in üçüncü çeyreği ve yıl sonu ile 2026'nın ilk iki çeyreğine ait önceki finansal tablolara artık güvenilmemesi gerektiğini bildirdi. Bu dönemlere dayanan ilgili mali açıklamalar da düzeltme kapsamına giriyor.

Yönetim, daha önce söz konusu Bitcoin bakiyelerini faaliyetleri finanse edebilecek bir kaynak olarak değerlendirmişti. Bakiyelerin varlık olarak gösterilememesi ve Scilex'ten alacağın tahsilindeki belirsizlik nedeniyle şirket, faaliyetlerini sürdürebilme değerlendirmesini de yeniden ele alıyor. Düzeltilmiş finansal tabloların ne zaman yayımlanacağı ise henüz açıklanmadı.