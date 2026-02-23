Bitdeer CEO'sundan Bitcoin açıklaması - Son Dakika
Bitdeer CEO'sundan Bitcoin açıklaması

Bitdeer CEO\'sundan Bitcoin açıklaması
23.02.2026 22:34
Bitcoin madencilik şirketi Bitdeer, elindeki tüm BTC rezervini satarak kasasını sıfırladı. CEO Jihan Wu, kararın kalıcı olmadığını belirtirken şirket, satış gelirlerini arazi yatırımları için kullanmayı planlıyor.

Bitdeer (BTDR), cumartesi günü yayımladığı haftalık üretim raporunda 20 Şubat'ta sona eren haftada rezervlerinden 943,1 BTC ve aynı dönemde ürettiği 189,8 BTC'yi sattığını açıkladı. Şirketin BTC varlıkları ocak sonundaki yaklaşık 1.530 BTC seviyesinden 13 Şubat'a kadar 943,1 BTC'ye gerilemiş, ardından kalan bakiyenin tamamı elden çıkarılmıştı.

CEO Jihan Wu, X platformundaki paylaşımında bu kararın "gelecekte bakiyenin her zaman sıfır kalacağı anlamına gelmediğini" ifade etti. Şirket ise pazartesi günkü açıklamasında satışların "piyasa geneli için bir endişe kaynağı olmaması gerektiğini" vurguladı ve elde edilen likiditenin "bağlayıcı olmayan arazi satın alma fırsatları" için hazırlandığını belirtti.

DARALAN MADENCİLİK EKONOMİSİ

Satış kararı, madencilik ekonomisinin daraldığı bir döneme denk geldi. Bitcoin ağ zorluğu son ayarlamada yüzde 14,7 artarken hashprice günlük PH/s başına 30 doların altına geriledi. Bitdeer'in brüt kâr marjı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 7,4 seviyesinden yüzde 4,7'ye düştü.

Şirket ayrıca 19 Şubat'ta 2032 vadeli dönüştürülebilir tahvil ihracıyla 300 milyon dolar toplamayı planladığını duyurmuştu. Elde edilecek fonların veri merkezi genişlemesi ile yüksek performanslı bilişim ve yapay zekâ altyapısına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Bitdeer'in sıfır BTC pozisyonu, şirketi halka açık madencilik rakiplerinden ayırıyor. MARA Holdings yaklaşık 53.250 BTC, Riot Platforms ise 18.000 BTC tutarken, en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy'nin portföyünde 717.000'den fazla BTC bulunuyor.

