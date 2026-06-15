Bitmine 76 bin ETH daha alırken Tom Lee kripto baharını işaret etti

Bitmine Immersion Technologies, pazartesi günü Ethereum varlığını 5,62 milyon ETH'ye çıkardığını açıkladı. Bu miktar, dünyanın en büyük ikinci kripto parasının yüzde 4,66'sının kontrolü anlamına geliyor. ETH başına 1.718 dolardan hesaplanan hazinenin değeri yaklaşık 9,66 milyar dolara ulaşıyor. Bu rakam Bitmine'ı küresel ölçekte en büyük kurumsal Ethereum sahibi ve Strategy'nin 54 milyar dolarlık Bitcoin pozisyonunun ardından en büyük ikinci kurumsal kripto hazinesi yapıyor.

Son rakam, geçen haftaya kıyasla 76.881 ETH'lik artışa işaret ediyor. Bu da Bitmine'ı, Ethereum arzının yüzde 5'ini biriktirme yönündeki "yüzde 5 simyası" hedefinin yüzde 93'üne taşıyor. Hedef, ETH'nin 120,7 milyon tokenlık arzının yüzde 5'ine denk geliyor.

TOM LEE 2026 İÇİN YÜZDE 5 HEDEFİNİ YİNELEDİ

Başkan Tom Lee, şirketin yüksek alım temposunu koruduğunu ve ETH fiyatındaki son düşüşün ağın güçlü temellerini yansıtmadığını savundu. Lee, "Kripto baharının erken aşamasında olduğumuza inandığımız için bu şaşırtıcı değil." ifadesini kullandı ve Bitmine'ın "yüzde 5 simyası" hedefine 2026 içinde ulaşmasının beklendiğini ekledi.

Ethereum pazartesi günü, son 24 saatte yüzde 5,87 yükselişle 1.765 dolardan işlem gördü. Varlık, Ağustos 2025'te gördüğü tüm zamanların zirvesinin yüzde 64,3 altında bulunuyor. O dönemde zirve 4.946,05 dolara ulaşmıştı.

VARLIĞIN YÜZDE 83'Ü STAKE EDİLDİ

Bitmine, toplam varlığının yüzde 83'ünden fazlasına denk gelen 4.718.677 ETH'nin stake edildiğini bildirdi. Şirkete göre stake işlemleri yüzde 2,79'luk 7 günlük getiriyle çalışıyor. Yıllık stake geliri yaklaşık 219 milyon dolar, MAVAN doğrulayıcı altyapısıyla ölçek büyüdükçe yaklaşık 269 milyon dolar olarak öngörülüyor.

Şirket, Ethereum dışında 204 Bitcoin ve 502 milyon dolarlık nakit ve menkul kıymet tuttuğunu açıkladı. Şirketin ayrıca Beast Industries'te 180 milyon dolarlık, Eightco Holdings'te 88 milyon dolarlık payı bulunuyor. Bitmine hisseleri cuma günü gün içinde yüzde 2,48 gerileyerek 16,11 dolardan kapandı.