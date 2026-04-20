Bitmine Ethereum hazinesi 101 bin ETH daha ekledi

20.04.2026 17:53
Bitmine, geçen hafta 101 bin 627 Ethereum (ETH) daha satın alarak hazinesini 4 milyon 976 bin 485 tokena taşıdı. Bu rakam, mevcut ETH arzının yüzde 4,12'sine karşılık geliyor ve Bitmine'i küresel ölçekte en büyük kurumsal Ethereum sahibi konumuna getiriyor.

ETH başına 2 bin 301 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında hazine 11,45 milyar dolarlık bir değere ulaşıyor. Bu büyüklükle şirket, Strategy'nin 58,2 milyar dolarlık Bitcoin hazinesinin ardından dünya genelinde en büyük ikinci kurumsal kripto varlık rezerv şirketini oluşturuyor.

En son alımla Bitmine, toplam ETH arzı olan 120,7 milyon token üzerinden yüzde 5'lik pay edinme hedefinin yüzde 82'sine ulaştı.

BİTMİNE ETH ARZININ YÜZDE 4,12'SİNE SAHİP OLDU

Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, şirketin son dört haftadır tutarlı biçimde ETH satın aldığını ve en son haftanın alım hızının Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Lee, "Mevcut kripto kışı sona çok daha yakın." ifadesini kullandı.

Lee bu görüşünü tarihsel bir karşılaştırmayla destekledi. 2015'ten bu yana yaşanan her büyük piyasa düşüşü hisse senedi piyasasında en az yüzde 20 oranında bir gerilemeyle örtüşürken 2026'daki hisse senedi düşüşü yüzde 8'de kaldı. Tom Lee ayrıca Ethereum'un kurumsal tokenizasyon ve tarafsız kamuya açık defterlere ihtiyaç duyan yapay zeka ajan sistemleri olmak üzere iki güçlü büyüme dinamiğinden yararlandığını da vurguladı. ETH, pazartesi günü 2 bin 300 doların üzerinde işlem görürken Ağustos 2025'te ulaştığı 4 bin 946 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 53 altında seyrediyor.

STAKİNG GELİRİ VE BİLANÇO

Bitmine'in toplam ETH varlığının 3 milyon 334 bin 637 tokenu kilitli stake pozisyonunda tutuluyor. Mevcut fiyatlarla 7,7 milyar dolara karşılık gelen bu miktar, yıllık 221 milyon dolar staking geliri sağlıyor. Şirketin yeni devreye aldığı MAVAN doğrulayıcı ağı ve iş ortakları aracılığıyla varlığın tamamının stake edilmesi durumunda yüzde 2,88'lik getiri varsayımıyla yıllık staking ödüllerinin 330 milyon dolara çıkması bekleniyor.

ETH dışında Bitmine'in bilançosu 1,12 milyar dolar nakit, 199 Bitcoin, Beast Industries'de 200 milyon dolar ve Eightco Holdings'de 107 milyon dolarlık pay içeriyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
