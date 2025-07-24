BlackRock Ethereum ETF\'si ETHA rekor kırdı

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'ın paylaştığı rakamlara göre en hızlı büyüyen ilk üç ETF'nin tamamı artık spot kripto ETF'lerinden oluşuyor. NovaDius Wealth Management başkanı Nate Geraci, 30 yılı aşkın geçmişi olan ve 4.400'den fazla ürünü bulunan ETF sektöründe kripto fonlarının bu performansının eşi benzeri görülmemiş olduğunu vurguladı.

BlackRock ETHA Bir Yıl İçinde 10 milyar Dolara Ulaşan Üçüncü ETF Oldu

BlackRock'ın iShares Ethereum ETF'si (ETHA), piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 251 günde 10 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu çarpıcı başarı, JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF'sinin (JEPQ) aynı işareti vurmak için harcadığı 444 günün çok altında kalıyor.

Balchunas, ETHA'nın şaşırtıcı şekilde 5 milyar dolardan 10 milyar dolara sadece 10 günde çıktığını açıkladı. BlackRock'ın Bitcoin ETF'si olan iShares Bitcoin Trust (IBIT) ise hâlâ büyüme hızında öncü konumunu koruyor. IBIT, Ocak 2024'te piyasaya sürülmesinden sadece 34 gün sonra 10 milyar dolar seviyesine ulaşarak tüm rekorları kırmıştı.

Ethereum ETF'leri temmuz ayında keskin bir giriş artışı yaşarken Bitcoin ETF'leri tersine bir performans sergiledi. SoSoValue verilerine göre ABD'deki Ethereum ETF'leri 14 günlük giriş serisi kaydederek 3 Temmuz'dan bu yana toplam 4,4 milyar dolar giriş aldı.

Bitcoin ETF'leri ise 12 günlük giriş serisinin ardından 21 Temmuz'da girişlerin negatife dönmesiyle zorluk yaşamaya başladı. Son üç işlem gününde ABD spot Bitcoin ETF'leri toplam 289 milyon dolar çıkış gördü.