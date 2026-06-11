BlackRock'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF'si için lansman yakınlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BlackRock'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF'si için lansman yakınlaştı

BlackRock\'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF\'si için lansman yakınlaştı
11.06.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, getiri sağlayan Bitcoin ETF'si için dördüncü değişiklik başvurusunu sundu ve yüzde 0,65 ücretli fonun yakında işleme açılması bekleniyor.

SEC'e yapılan başvuruya göre BlackRock, ocakta tanıttığı iShares Bitcoin Premium Income ETF için son değişikliği salı günü kaydetti. Fon, spot Bitcoin pozisyonunu getiri üreten bir mekanizmayla birleştirerek yatırımcıya düzenli gelir sağlamayı amaçlıyor.

Başvuruya göre fon, ağırlıklı olarak IBIT hisseleri ve zaman zaman ETP endeksleri üzerine alım opsiyonu satan aktif yönetilen bir stratejiyle prim geliri sunacak. Yapı, yatırımcılara Bitcoin fiyat hareketinden pay verirken opsiyon satışından elde edilen primle ek gelir hedefliyor.

YÜZDE 0,65 ÜCRET RAKİPLERİN ALTINDA

Son değişiklik fonun yüzde 0,65 sponsor ücreti taşıyacağını ortaya koydu. ETF, önceki başvurularda belirtildiği gibi Nasdaq'ta BITA koduyla işlem görecek. Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, bu ücretin örtülü alım opsiyonu (covered call) kullanan en büyük iki Bitcoin fonunun yüzde 0,95 ve yüzde 0,99'luk ücretlerinin altında kaldığına dikkat çekti.

GOLDMAN'I GEÇME YARIŞI 1 TEMMUZ'A KİTLENDİ

Balchunas, "Tahminim bunun çok yakında piyasaya çıkacağı yönünde." ifadesini kullandı. Analist, BlackRock'ın 1 Temmuz civarında etkinleşmesi beklenen Goldman Sachs'ı pazarda geçmek için baskı altında olduğunu belirtti.

BlackRock'ın Nasdaq'ta işlem gören iShares Bitcoin ETF'si, yaklaşık 47,21 milyar dolar net varlıkla en büyük spot Bitcoin fonu konumunu koruyor.

Kripto Para, Blackrock, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BlackRock'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF'si için lansman yakınlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülen Ece Bozkurt Gülen Ece Bozkurt:
    0.65 ücret fena değil ama yine de birkaç kez daha değişiklik başvurusu geleceği gibi duruyo bu işin sonu ne olur göreceğiz 0 0 Yanıtla
  • Yıldırım Asena Yıldırım Asena:
    her gün yeni bişey çıkıyo valla çocuklar bunlara yatırım yaptı kendi geleceklerini mahvediyolar bir de SEC bekliyoruz hep bu gecikmelere bak ya 0 0 Yanıtla
  • İhsan Aydın İhsan Aydın:
    ya bu bitcoin etf olayı çok abartılıyo ülke imajı adına bişey mi yapıyoruz yoksa gerçekten işe yarayacak mı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz
Pakistan’da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı
Dünya Kupası finalinde Shakira, Madonna ve BTS sahne alacak Dünya Kupası finalinde Shakira, Madonna ve BTS sahne alacak

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:18
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:25:41. #7.13#
SON DAKİKA: BlackRock'ın getiri sağlayan yeni Bitcoin ETF'si için lansman yakınlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.