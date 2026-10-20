BlackRock'tan yeni Bitcoin ETF başvurusu - Son Dakika
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BlackRock'tan yeni Bitcoin ETF başvurusu

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BlackRock\'tan yeni Bitcoin ETF başvurusu
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BlackRock, Bitcoin'deki düşüşlere karşı kısmi koruma sağlamayı hedefleyen yeni bir ETF için başvurdu. Önerilen fon, bu koruma karşılığında yükselişten elde edilebilecek kazancı sınırlayacak. Henüz işleme açılmayan ürün, yatırımcıya sabit bir zarar sınırı sunmuyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan başvuruda fonun adı iShares Bitcoin Managed Protection ETF olarak yer aldı. PBIT koduyla işlem görmesi planlanan ürün, BlackRock'ın mevcut Bitcoin fonu IBIT ve benzer ürünlerin fiyat hareketlerine bağlı opsiyonları kullanacak.

BİTCOİN ALMAK YERİNE OPSİYON KULLANACAK

İzahnameye göre PBIT, doğrudan Bitcoin veya Bitcoin borsa yatırım ürünlerine yatırım yapmayacak. Fiyat hareketlerine katılımı, belirli fiyatlardan alım hakkı veren opsiyon sözleşmeleriyle sağlayacak. Portföyde ayrıca nakit ve kısa vadeli sabit getirili araçlar bulunacak.

Strateji, farklı kullanım fiyatlarındaki alım opsiyonlarının alınmasına ve satılmasına dayanıyor. Satılan opsiyonlardan elde edilen gelir, alınan sözleşmelerin maliyetinin bir bölümünü karşılamayı amaçlıyor. Buna karşılık Bitcoin bağlantılı varlığın fiyatı belirlenen sınırın üzerine çıktığında fon, yükselişin tamamından yararlanamayacak.

Fonun genel olarak başlangıç tarihleri farklı üç opsiyon grubu taşıması planlanıyor. Her ay bir grubun vadesi dolarken yenisi eklenecek. Bu nedenle yatırımcının getirisi, tek bir dönemin başlangıç ve bitiş fiyatından ibaret olmayacak.

KORUMA HEDEFİ ZARAR GARANTİSİ VERMİYOR

Başvurudaki tipik yapıda, bir opsiyon grubunun koruma başlangıç seviyesi referans varlığın ilk değerinin yaklaşık yüzde 90'ına ayarlanıyor. Bu hesap, masraflar öncesinde yaklaşık yüzde 10'luk başlangıç kayıp maruziyeti oluşturuyor. Fon yatırımcısının zararı ise her koşulda yüzde 10 ile sınırlanmıyor.

Farklı tarihlerde kurulan pozisyonlar, değişen piyasa fiyatları ve ücretler, yatırımcının karşılaşacağı sonucu etkiliyor. Referans varlığın fiyatı yükseldikten sonra başlayan bir düşüşte, o seviyeden hesaplanan kayıp başlangıçtaki oranı aşabiliyor. BlackRock, stratejinin hedeflendiği gibi çalışacağının garantisi bulunmadığını ve yatırımın tamamının kaybedilebileceğini belirtiyor.

Ön izahnamede yönetim ücreti ve işlem görülecek borsa henüz açıklanmadı. Kesin başlangıç tarihi de bulunmuyor. Başvuru yapılmış olması, fonun satışa sunulduğu anlamına gelmiyor.

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