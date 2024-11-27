Brezilya hükümetinden Bitcoin rezerv hamlesini

Kripto Para

Bitcoin'in kurumsal kabulü dünya genelinde yaygınlaşırken Brezilya da bu trende katılmaya hazırlanıyor. El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmesi ve ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından, Brezilya da ulusal rezervlerini Bitcoin ile güçlendirmeyi planlıyor.

Brezilya Bitcoin Rezerv Girişimini Planlıyor

Pazartesi günü Kongre'ye sunulan yasa tasarısı, Brezilya'nın uluslararası rezervlerinin bir kısmını Bitcoin'e aktarmasını öngörüyor. RESBit olarak adlandırılan proje, para birimi dalgalanmalarına ve jeopolitik belirsizliklere karşı ülkenin ekonomik savunma mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Presto Research analistleri Peter Chung ve Min Jung, Brezilya'nın bu hamlesinin ABD Senatörü Cynthia Lummis'in temmuz ayında sunduğu Bitcoin Yasası 2024 ile benzerlik taşıdığını belirtti. Lummis'in tasarısı, ABD'nin Bitcoin tutması için bir yol haritası çizerken eyaletlere de bu konuda yetki veriyor.

Bu gelişme, Pensilvanya'dan bir milletvekilinin eyalet haznedarına Bitcoin yatırımı yapma yetkisi veren yasa tasarısını desteklemesinin ardından gerçekleşti. Presto'nun analistleri, bu durumu "ulus devletlerin Bitcoin arazi kapma yarışının başlangıcı" olarak değerlendiriyor ve Brezilya'nın bu yönde ilerleyen son ülke olmayacağını öngörüyor.