BTC devi Strategy Stretch hisseleri ile beklenmedik gelir getirdi - Son Dakika
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BTC devi Strategy Stretch hisseleri ile beklenmedik gelir getirdi

BTC devi Strategy Stretch hisseleri ile beklenmedik gelir getirdi
29.07.2025 14:23
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Strategy, Stretch adlı değişken faizli imtiyazlı hisse arzından 2,52 milyar dolar elde etti. Bu tutar 2025'in en büyük özkaynak halka arzı oldu. TD Cowen analistleri, şirketin özkaynak seyreltmesi olmadan 17.000 Bitcoin daha ekleyebileceğini bildirdi. Firma şu anda 607.770 BTC ile 80 milyar dolarlık hazineye sahip.

Bitcoin hazine stratejisiyle tanınan Strategy, 24 Temmuz'da gerçekleştirdiği halka arzla kripto dünyasında yeni bir başarıya imza attı. "Stretch" isimli değişken faizli imtiyazlı hisse senedinin 28 milyon hissesi hisse başına 90 dolardan satılarak şirketin ilk hedeflediği 500 milyon doları beş kat aştı. Bu başarılı arz, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan güvenini gösteriyor.

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TD Cowen analistleri Lance Vitanza ve Jonnathan Navarrete, Strategy'nin benzersiz iş modelinin gücünü vurgulayan kapsamlı bir rapor yayınladı. Analistler, şirketin "Bitcoin destekli menkul kıymetlerin geniş bir yelpazesini sunarak farklı yatırımcı sınıflarına hitap ettiğini ve kurumsal sermaye akışları için Bitcoin'e yönelen bir huni görevi gördüğünü" belirtti.

Raporda dikkat çeken en önemli bulgu, Strategy'nin 10 yıllık bir dönemde "karşılık gelen herhangi bir adi özkaynak seyreltmesi olmadan" hazinesine 17.000'den fazla Bitcoin ekleyebileceği yönündeki öngörü oldu. Bu hesaplama, değişken faizli imtiyazlı arzla ilişkili nakit temettüleri finanse etmek için ihraç edilmesi gerekebilecek adi hisse senedi dikkate alındıktan sonra bile geçerli.

Şirketin mevcut 607.770 BTC ile güncel piyasa fiyatlarında yaklaşık 80 milyar dolar değerinde portföye sahip. Strategy'nin piyasa değeri 114 milyar dolarda seyrederken, hisseler 407 dolar civarında işlem görüyor.

Strategy'nin yenilikçi yaklaşımı, farklı risk ve getiri profillerine sahip çeşitli imtiyazlı hisse türleri sunmayı içeriyor. STRC'ye ek olarak Strike (STRK) yüzde 8 sabit temettü ile dönüştürülebilir, Strife (STRF) yüzde 10 sabit kümülatif temettü ile dönüştürülemeyen ve Stride (STRD) yüzde 10 sabit kümülatif olmayan yıllık temettü sunan seçenekler mevcut.

Bu çeşitli finansman araçları, şirketin "42/42" planının bir parçası olarak 2027'ye kadar Bitcoin alımları için toplam 84 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefine katkı sağlıyor. TD Cowen, Strategy'nin sermaye maliyeti avantajının rakiplerince eşlenemeyeceğini ve bu durumun şirketin piyasadaki konumunu güçlendirdiğini değerlendiriyor.

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Son Dakika Kripto Para BTC devi Strategy Stretch hisseleri ile beklenmedik gelir getirdi - Son Dakika

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